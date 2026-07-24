Ubisoft twierdzi, że remake'i mogą być bardziej opłacalne niż tworzenie zupełnie nowych gier

Czyżby Ubisoft chciał zmienić swoje podejście do tworzenia gier i raczyć nas odgrzewanymi kotletami?

Ubisoft uważa, że remake'i mogą przynosić większe zyski niż całkowicie nowe produkcje. Takie stanowisko przedstawił dyrektor finansowy firmy Frederick Duguet podczas prezentacji wyników finansowych za pierwszy kwartał roku fiskalnego 2027, wskazując na sukces Assassin's Creed Black Flag Resynced jako przykład skuteczności tej strategii. Zdaniem przedstawiciela Ubisoftu ambitne remake'i mają potencjał osiągania lepszych wyników finansowych dzięki niższym kosztom produkcji, mniejszym wydatkom na marketing oraz rozpoznawalności popularnych marek. Więcej remake’ów, mniej nowych IP? Odnosząc się do Assassin's Creed Black Flag Resynced, Duguet powiedział:

Spodziewamy się, że ten tytuł osiągnie ponadprzeciętne wyniki finansowe. Duguet dodał również, że Ubisoft oczekuje, iż bezpośredni wkład remake'u w wyniki finansowe spółki stanie się dodatni jeszcze w bieżącym kwartale. Jak wyjaśnił dyrektor finansowy, remake'i pozwalają wykorzystać część zasobów stworzonych na potrzeby oryginalnej gry, jednocześnie umożliwiając dodanie nowych mechanik rozgrywki, współczesnych technologii oraz odświeżonych funkcji. Choć wprowadzenie takich zmian nadal wymaga inwestycji, całkowity budżet projektu pozostaje znacznie niższy niż w przypadku opracowywania zupełnie nowej gry od podstaw. Duguet zwrócił również uwagę na korzyści marketingowe wynikające z pracy nad remake'ami i remasterami. Rozpoznawalne marki nie wymagają tak intensywnej promocji, ponieważ gracze doskonale znają już dane uniwersum: Korzystamy również z faktu, że gracze znają już tę grę, dzięki czemu możemy przeznaczyć mniej środków na marketing. Jednocześnie nie sprzedajemy jej w tej samej cenie co całkowicie nowej produkcji. To po prostu zupełnie inny model ekonomiczny.

GramTV przedstawia:

Wypowiedzi przedstawiciela Ubisoftu pojawiły się po bardzo udanym debiucie Assassin's Creed Black Flag Resynced. Firma poinformowała, że remake sprzedał się w liczbie 3,5 miliona egzemplarzy w ciągu pierwszych dwóch tygodni od premiery, przekraczając wewnętrzne prognozy sprzedaży przygotowane na cały rok fiskalny. Według Ubisoftu gra stała się również najwyżej ocenianą odsłoną serii Assassin's Creed od czasu premiery oryginalnego Black Flag, a także osiągnęła najlepszy wynik w historii marki na komputerach PC, przyciągając około 105 tysięcy jednocześnie aktywnych graczy na Steamie. Sukces Assassin's Creed Black Flag Resynced sprawia, że Ubisoft coraz mocniej stawia na odświeżanie swoich najbardziej znanych marek. Jednocześnie wydawca podkreśla, że remake'i nie zastąpią całkowicie nowych odsłon jego największych serii. Najnowsze wyniki finansowe pokazują jednak, że tego typu projekty stają się coraz ważniejszym elementem strategii wydawniczej Ubisoftu.