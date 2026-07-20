Odyseja zmiotła konkurencję. Christopher Nolan uciszył sceptyków spektakularnym otwarciem

Internetowa krytyka miała niewiele wspólnego z rzeczywistością.

W piątek do kin na całym świecie trafiła Odyseja, najnowszy film Christophera Nolana. Jeszcze przed premierą w mediach społecznościowych nie brakowało głosów sugerujących, że widowisko może rozczarować zarówno artystycznie, jak i finansowo. Pierwszy weekend pokazuje jednak zupełnie inny obraz – produkcja okazała się jednym z największych hitów roku. Najlepsze otwarcie aktorskiego filmu w 2026 roku Według najnowszych prognoz Odyseja zakończy weekend otwarcia z wynikiem 124,5 mln dolarów. To najlepszy debiut filmu aktorskiego w 2026 roku. Dotychczasowy lider, Michael, rozpoczął swoją kinową przygodę od 97,2 mln dolarów. Taki wynik otwarcia nie zdarza się często. W skali całego roku widowisko Nolana ustępuje jedynie dwóm animacjom familijnym, co oznacza, że jest obecnie trzecim najlepszym otwarciem 2026 roku.

Film ustanowił również kilka innych rekordów. Dla Matta Damona jest to najlepszy weekend otwarcia w całej jego karierze. Z kolei dla Universal Pictures to najwyższy debiut filmu z kategorią R w historii studia. W całej historii kina tylko trzy produkcje z kategorią wiekową R rozpoczęły wyświetlanie z lepszym wynikiem – wszystkie należą do serii Deadpool.

GramTV przedstawia:

Równie imponująco prezentują się pierwsze reakcje widzów. Odyseja otrzymała ocenę A w CinemaScore, czyli wyższą niż wszystkie filmy o Batmanie wyreżyserowane przez Christophera Nolana, które kończyły z notą A-. To bardzo dobry prognostyk na kolejne tygodnie. Wiele wskazuje na to, że produkcja tak szybko na straci zainteresowania widowni. Choć Odyseja imponuje otwarciem, walka o miano największego hitu roku pozostaje niezwykle zacięta. Obecnie trzy najbardziej dochodowe filmy 2026 roku to Super Mario Galaxy Film, Michael oraz Toy Story 5. Dwie pierwsze produkcje mają już na koncie ponad miliard dolarów wpływów, a najnowsza animacja Pixara bardzo szybko zbliża się do przekroczenia tej granicy. Przeczytaj recenzję filmu Odyseja

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









