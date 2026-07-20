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Odyseja zmiotła konkurencję. Christopher Nolan uciszył sceptyków spektakularnym otwarciem

Jakub Piwoński
2026/07/20 08:00
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Internetowa krytyka miała niewiele wspólnego z rzeczywistością.

W piątek do kin na całym świecie trafiła Odyseja, najnowszy film Christophera Nolana. Jeszcze przed premierą w mediach społecznościowych nie brakowało głosów sugerujących, że widowisko może rozczarować zarówno artystycznie, jak i finansowo. Pierwszy weekend pokazuje jednak zupełnie inny obraz – produkcja okazała się jednym z największych hitów roku.

Odyseja
Odyseja

Najlepsze otwarcie aktorskiego filmu w 2026 roku

Według najnowszych prognoz Odyseja zakończy weekend otwarcia z wynikiem 124,5 mln dolarów. To najlepszy debiut filmu aktorskiego w 2026 roku. Dotychczasowy lider, Michael, rozpoczął swoją kinową przygodę od 97,2 mln dolarów. Taki wynik otwarcia nie zdarza się często. W skali całego roku widowisko Nolana ustępuje jedynie dwóm animacjom familijnym, co oznacza, że jest obecnie trzecim najlepszym otwarciem 2026 roku.

Film ustanowił również kilka innych rekordów. Dla Matta Damona jest to najlepszy weekend otwarcia w całej jego karierze. Z kolei dla Universal Pictures to najwyższy debiut filmu z kategorią R w historii studia. W całej historii kina tylko trzy produkcje z kategorią wiekową R rozpoczęły wyświetlanie z lepszym wynikiem – wszystkie należą do serii Deadpool.

GramTV przedstawia:

Równie imponująco prezentują się pierwsze reakcje widzów. Odyseja otrzymała ocenę A w CinemaScore, czyli wyższą niż wszystkie filmy o Batmanie wyreżyserowane przez Christophera Nolana, które kończyły z notą A-. To bardzo dobry prognostyk na kolejne tygodnie. Wiele wskazuje na to, że produkcja tak szybko na straci zainteresowania widowni.

Choć Odyseja imponuje otwarciem, walka o miano największego hitu roku pozostaje niezwykle zacięta. Obecnie trzy najbardziej dochodowe filmy 2026 roku to Super Mario Galaxy Film, Michael oraz Toy Story 5. Dwie pierwsze produkcje mają już na koncie ponad miliard dolarów wpływów, a najnowsza animacja Pixara bardzo szybko zbliża się do przekroczenia tej granicy.

Źródło:https://www.boxofficemojo.com/release/rl170295297/?ref_=bo_rs_table_1

Tagi:

Popkultura
wyniki finansowe
Hollywood
Christopher Nolan
matt damon
box office
Universal Pictures
sukces kasowy
weekend otwarcia
film przygodowy
Odyseja
The Odyssey
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
3
Renchar
Gramowicz
Dzisiaj 09:13

gdyby nie kontrowersje i dobrani niektórzy aktorzy to ten film zarobił by jeszcze więcej. 

dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 09:03
NOWAHUTANACZASIE napisał:

Na metacritic user score: 5.1

jesłi by sie tym sugerować, co ciekawe na IMDB jest 8.4

No i bądź tu mądry;)

Różnica w sposobie oceniania, na IMDB chyba dajesz ocenę 1-10 i widzisz średnią ocen. 

Na IMDB też mało kiedy widzisz niskie oceny. Pomijając fanów co dają 10/10 i haterów co dają 1/10 z byle powodu - sporo ocen to na ogół 6-9 więc to podciąga średnią do góry. 

Dla porównania RT przykładowo pokazuje Ci procent pozytywnych recenzji. A co za tym idzie to nie jest tak że jak widzisz 80% to oznacza że średnia ocen to 8/10 tylko że 80% ludzi uznało film wart obejrzenia. 

Ogólnie trzeba znać daną stronę, jak funkcjonuje, jakich ludzi przyciąga itp by wiedzieć co oznacza ich ocena.

Dlatego generalnie nie polegam na ocenach ogółu. Znalazłem sobie krytyka czy dwóch którzy mają podobne gusta jak. A oceniłem to patrząc na recenzje tego co znam. 

NOWAHUTANACZASIE
Gramowicz
Dzisiaj 08:30

Na metacritic user score: 5.1

jesłi by sie tym sugerować, co ciekawe na IMDB jest 8.4

No i bądź tu mądry;)




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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112