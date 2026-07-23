Elon Musk chce „naprawić” Odyseję Nolana. Proponuje 100 mln dolarów i Mela Gibsona za sterami nowego projektu

Film Christophera Nolana podbija kina i zbiera znakomite recenzje, ale miliarder nie zamierza odpuścić. Ma już własny pomysł na „właściwą” adaptację eposu Homera.

Odyseja Christophera Nolana niedawno zagościła w kinach osiągając bardzo dobry wynik. Po za tym, film zachwyca krytyków. Mimo tego w sieci wciąż nie brakuje głosów krytyki, dotyczących przede wszystkim swobodnego podejścia reżysera do interpretacji klasycznego dzieła Homera. Jednym z najgłośniejszych przeciwników produkcji pozostaje Elon Musk, który właśnie przedstawił własny pomysł na to, jak „naprawić” film. Musk chce nowej Odysei. Za kamerą widzi Mela Gibsona Miliarder opublikował wygenerowany przez sztuczną inteligencję fragment własnej wizji Odysei, zapowiadając, że jeszcze przed końcem roku jego model Grok Imagine będzie w stanie stworzyć pełnometrażową, „wierną historycznie i zgodną z dziełem Homera” adaptację. Na tym jednak nie poprzestał. Musk publicznie stwierdził również, że chętnie przeznaczyłby 100 milionów dolarów na realizację nowej ekranizacji, którą miałby wyreżyserować Mel Gibson.

Według jego wizji film miałby wykorzystywać historycznie wierne statki, uzbrojenie i kostiumy, a wszystkie dialogi miałyby zostać zaczerpnięte bezpośrednio z poematu Homera i zostać wypowiedziane w starożytnej grece. Trudno powiedzieć, na ile jest to rzeczywisty plan, a na ile kolejna prowokacyjna wypowiedź miliardera. Pomysł pojawia się w momencie, gdy Odyseja Nolana mimo sukcesów komercyjnych wciąż wywołuje gorące dyskusje. Część internautów zarzuca twórcom zbyt dalekie odejście od literackiego pierwowzoru, zwłaszcza w sposobie interpretacji bohaterów i wydarzeń opisanych przez Homera. Dla wielu widzów są to jednak świadome decyzje artystyczne, obierające inny kierunek odtworzenia antycznego eposu. Mel Gibson, znany z takich filmów jak Pasja, czy Apocalypto zasłynął wiernością w budowaniu historycznych realiów. Reżyser wydaje się zresztą mało prawdopodobnym kandydatem do realizacji takiego projektu. Twórca jest obecnie zaangażowany w prace nad dwuczęściowym filmem Zmartwychwstanie Chrystusa, którego premiery zaplanowano na 2027 i 2028 rok. Nawet jeśli Elon Musk rzeczywiście byłby gotów wyłożyć 100 milionów dolarów, na razie nic nie wskazuje na to, by Gibson zamierzał “naprawić” wizje Nolana.

GramTV przedstawia:

Są już pierwsze reakcje na ten pomysł. Scott Derrickson, reżyser takich filmów jak Czarny telefon, czy Doctor Strange, odpowiedział: Najwyraźniej Elon Musk nie ma pojęcia o kinie i przestał czytać książki po dwudziestce. Jego opinie o sztuce są bezwartościowe. Wczytywanie ramki mediów.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









