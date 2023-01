Drugi sezon The Last of Us nie jest jeszcze pewny, ale jest „prawdopodobny” – twierdzi Bella Ramsey

Gwiazda serialu ujawniła informacje dotyczące drugiego sezonu The Last of Us.

Fani od czasu premiery pierwszego odcinka The Last of Us próbują zgadnąć, kto zagra Abby w drugim sezonie serialu. Tymczasem okazuje się, że kolejny sezon wciąż nie został potwierdzony przez HBO i nie ma pewności, że w ogóle powstanie. Gwiazda serialu Bella Ramsey w rozmowie z BBC przyznała, że aktorzy nie znają jeszcze przyszłości dotyczącej ekranizacji serii gier od Naughty Dog, ale uważa, że drugi sezon jest „prawdopodobny”.

Drugi sezon The Last of Us wciąż nie jest pewny Aktorka przyznała, że reakcje widzów na pierwsze odcinki mogą sprawić, że Warner Bros. Discovery zdecyduje się przedłużyć serial na kolejny sezon. Jeśli widzowie będą nadal oglądać, myślę, że drugi sezon jest całkiem prawdopodobny. To wszystko zależy od ludzi z HBO. Nic jeszcze nie zostało potwierdzone, więc będziemy musieli poczekać i się samemu przekonać. W dalszej części rozmowy Ramsey przyznała, że wcześniej miała niewielkie doświadczenie z grami, ale praca nad serialem uświadomiła jej, że to medium oferuje wiele historii do opowiedzenia i ma nadzieję, że w przyszłości doprowadzi to do większej liczby growych adaptacji. [Gry] są o wiele bogatsze, niż kiedykolwiek sobie wyobrażałam. Wcześniej byłam naiwną, ignorancką nie-graczką. To naprawdę fajne, że gry wideo mogą działać w środowisku kinowym. Może powstanie jakiś plan przyszłych adaptacji gier. To tak dobra reprezentacja tego, jak gry mogą być adaptowane we właściwych rękach.