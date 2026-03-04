Zaloguj się lub Zarejestruj

DLC do Resident Evil Requiem dostaniemy szybciej niż myśleliśmy? Jest pomysł na głównego bohatera

Jakub Piwoński
2026/03/04 17:30
0
0

Capcom już planuje rozszerzenie po rekordowej premierze gry. Ale to jeszcze nieoficjalne informacje.

Sukces Resident Evil Requiem jest niepodważalny – zarówno sprzedaż, jak i oceny na Metacritic biją rekordy. Gra okazała się jednym z największych hitów Capcomu w tym roku i zdobyła uznanie zarówno fanów, jak i krytyków. Wielu graczy wciąż jednak powtarza, że chciałoby spędzić w świecie Requiem więcej czasu z Leonem Kennedy. Czy te głosy zostaną wysłuchane? Szansą jest właśnie DLC, którego powstanie jest więcej niż pewne.

Resident Evil Requiem
Resident Evil Requiem

Resident Evil Requiem dostanie DLC. Kto głównym bohaterem?

Nieoficjalnie pojawiają się doniesienia o planowanym DLC do gry. Pierwotnie sugerowano, że rozszerzenie mogłoby skupić się na Alyssie Ashcroft, matce Grace, pojawiającej się w finale Requiem, jednak według sprawdzonego informatora kampania prawdopodobnie będzie koncentrować się na Leonie. I co ważne, powstające remake’i nie wydłużą produkcji DLC.

DLC jest w późnej fazie produkcji i choć pierwotnie planowano oddzielić jego premierę od nadchodzących remake’ów, wygląda na to, że premiera nie jest daleko.

Według źródeł, istnieją elementy przygód Leona, które zostały wycięte lub ograniczone w podstawowej wersji. To właśnie ten nieopublikowany materiał może stać się kanwą DLC i zostać rozwinięty w dodatkowej fabule. Na razie nie wiadomo, jak szeroki będzie zakres DLC ani jakie nowe mechaniki czy wątki fabularne wprowadzi.

GramTV przedstawia:

Resident Evil Requiem wciąż zaskakuje fanów – niedawno rozwiązana została finałowa zagadka w grze. Inni gracze z kolei zwracają uwagę, że pewien tradycyjny dla serii element nie znalazł swojej reprezentacji w nowej grze. W centrum tych doniesień pozostaje jednak Leon i wszystko wskazuje na to, że historia tej postaci w serii jeszcze się nie zakończyła.

Wczytywanie ramki mediów.

Źródło:https://www.thegamer.com/resident-evil-requiem-dlc-leon-campaign-reportedly/

Tagi:

News
DLC
Capcom
rozszerzenie
horror
survival horror
Resident Evil
Leon S. Kennedy
Resident Evil Requiem
Grace Ashcroft
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112