DLC do Resident Evil Requiem dostaniemy szybciej niż myśleliśmy? Jest pomysł na głównego bohatera

Capcom już planuje rozszerzenie po rekordowej premierze gry. Ale to jeszcze nieoficjalne informacje.
Sukces Resident Evil Requiem jest niepodważalny – zarówno sprzedaż, jak i oceny na Metacritic biją rekordy. Gra okazała się jednym z największych hitów Capcomu w tym roku i zdobyła uznanie zarówno fanów, jak i krytyków. Wielu graczy wciąż jednak powtarza, że chciałoby spędzić w świecie Requiem więcej czasu z Leonem Kennedy. Czy te głosy zostaną wysłuchane? Szansą jest właśnie DLC, którego powstanie jest więcej niż pewne.
Resident Evil Requiem dostanie DLC. Kto głównym bohaterem?
Nieoficjalnie pojawiają się doniesienia o planowanym DLC do gry. Pierwotnie sugerowano, że rozszerzenie mogłoby skupić się na Alyssie Ashcroft, matce Grace, pojawiającej się w finale Requiem, jednak według sprawdzonego informatora kampania prawdopodobnie będzie koncentrować się na Leonie. I co ważne, powstające remake’i nie wydłużą produkcji DLC.
DLC jest w późnej fazie produkcji i choć pierwotnie planowano oddzielić jego premierę od nadchodzących remake’ów, wygląda na to, że premiera nie jest daleko.
Według źródeł, istnieją elementy przygód Leona, które zostały wycięte lub ograniczone w podstawowej wersji. To właśnie ten nieopublikowany materiał może stać się kanwą DLC i zostać rozwinięty w dodatkowej fabule. Na razie nie wiadomo, jak szeroki będzie zakres DLC ani jakie nowe mechaniki czy wątki fabularne wprowadzi.
