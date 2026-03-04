DLC do Resident Evil Requiem dostaniemy szybciej niż myśleliśmy? Jest pomysł na głównego bohatera

Sukces Resident Evil Requiem jest niepodważalny – zarówno sprzedaż, jak i oceny na Metacritic biją rekordy. Gra okazała się jednym z największych hitów Capcomu w tym roku i zdobyła uznanie zarówno fanów, jak i krytyków. Wielu graczy wciąż jednak powtarza, że chciałoby spędzić w świecie Requiem więcej czasu z Leonem Kennedy. Czy te głosy zostaną wysłuchane? Szansą jest właśnie DLC, którego powstanie jest więcej niż pewne.

Resident Evil Requiem dostanie DLC. Kto głównym bohaterem?

Nieoficjalnie pojawiają się doniesienia o planowanym DLC do gry. Pierwotnie sugerowano, że rozszerzenie mogłoby skupić się na Alyssie Ashcroft, matce Grace, pojawiającej się w finale Requiem, jednak według sprawdzonego informatora kampania prawdopodobnie będzie koncentrować się na Leonie. I co ważne, powstające remake’i nie wydłużą produkcji DLC.