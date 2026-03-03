Cities: Skylines otrzyma pierwsze duże rozszerzenie od dwóch lat. Seria świętuje 11-lecie

W czasie gdy Cities: Skylines II wciąż próbuje odbudować zaufanie graczy po problematycznej premierze sprzed dwóch lat, wydawca Paradox Interactive ogłosił pierwsze od blisko dwóch lat duże rozszerzenie do pierwszej części serii. Nowy dodatek nosi tytuł Race Day i powstaje we współpracy ze studiem Tantalus Media, znanym głównie z remasterów i portów takich tytułów jak Luigi’s Mansion 2 HD, Stellaris: Console Edition czy Age of Empires 3: Definitive Edition. Cities: Skylines z wyścigowym dodatkiem Race Day to rozszerzenie o tematyce sportowej, ale nie ograniczającej się wyłącznie do motorsportu. Gracze otrzymają narzędzia pozwalające przekształcić miejskie ulice w trasy wyścigów samochodowych, biegowych i kolarskich. Dodatek zadebiutuje 10 marca na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Premiera nowej zawartości wpisuje się w obchody 11-lecia serii Cities: Skylines.

W ramach rocznicowych atrakcji zapowiedziano również kolejne płatne dodatki na które składają się pakiety twórców zawartości Iconic Brutalism oraz Renewed History oraz nowa stacja radiowa 8 Gear Radio. Dodatkowo gracze otrzymają darmową aktualizację podstawowej wersji gry, która wprowadzi przydrożne ogrodzenia oraz nowy widok Employment Info View, umożliwiający dokładniejszą analizę rynku pracy w mieście. Wszystkie cztery elementy będą dostępne osobno od 10 marca, a także w pakiecie w cenie 23,99 euro. 18 marca druga część serii otrzyma dwa nowe pakiety twórców, a mianowicie Office Evolution i City Stations oraz dwie stacje radiowe: Smooth Vibes FM i Skyrail Radio. Zostaną one udostępnione również w zestawie za 21,99 euro.

Paradox potwierdził, że prace nad sequelem trwają. Nowe studio odpowiedzialne za rozwój gry, Iceflake Studios, po dobrze przyjętej lutowej łatce planuje kolejną darmową aktualizację. Wprowadzi ona m.in. charakterystyczny budynek Iceflake Arena, ulepszone narzędzia strefowania, poprawki błędów i inne usprawnienia. Już pod koniec ubiegłego roku pojawiły się sygnały, że Paradox może próbować ponownie ożywić niezwykle popularne Cities: Skylines. Stało się to około 18 miesięcy po oficjalnym zakończeniu planu wsparcia pierwszej części, gdy niespodziewanie zapowiedziano nowe, mniejsze płatne DLC. Premiera Race Day sugeruje jednak, że plany wobec pierwszej odsłony mogą być znacznie ambitniejsze, zwłaszcza w kontekście trudnego startu sequela oraz innych problemów wydawcy, takich jak bezterminowe opóźnienie Prison Architect 2 czy anulowanie projektu Life By You. Zobaczcie zwiastun dodatku Race Day: