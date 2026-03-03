Właśnie pod tym względem Resident Evil Requiem wygrywa z kultowym Resident Evil 4

Resident Evil Requiem z rekordowo wysoką oceną użytkowników na Metacritic
Najnowsza odsłona serii, Resident Evil Requiem, ustanowiła nowy rekord, zdobywając 9.5 pkt od graczy. To najwyższa ocena użytkowników w historii franczyzy, wyprzedzająca wcześniejsze 9.1 pkt z Resident Evil 4. Jedno trzeba tu podkreślić. Gra, dostępna na PlayStation 5, Xbox Series X/S i PC od 27 lutego, zachwyca więc zarówno graczy, jak i krytyków – jednych bardziej, drugich trochę tylko mniej.
Co wpłynęło na tak duże uznanie? Przytaczane są opinie o tym, że to gra z wieloma nowościami, która jednocześnie składa hołd poprzednim odsłonom. W Requiem gracz wciela się w dwóch bohaterów – Leona i Grace – co pozwala na płynne przechodzenie między akcją a przerażającym survival horrorem.
GramTV przedstawia:
Zwrócono także uwagę, że wspomniane 9.5 pkt dla Resident Evil Requiem w ocenach użytkowników Metacritic bije zarówno rekord poprzednich odsłon serii, jak i wynik Clair Obscur: Expedition 33 – jednego z największych hitów ubiegłego roku – z wynikiem 9.4 pkt. Nowy Resident ma dopiero kilka dni, ale entuzjazm graczy jest ogromny – na Steamie oceniono ją jako “przytłaczająco pozytywne” w ponad 18 tys. recenzji. Gracze także łączą się w społeczność, by rozwiązywać najtrudniejsze zagadki.
Powszechne zadowolenie przekłada się też na rekordy w liczbie graczy – w weekend premiery w szczycie na Steamie jednocześnie grało ponad 344 tys. osób, bijąc poprzedni rekord należący do, a jakże, Resident Evil 4. Ponadto, ponoć fizyczne kopie gry wyprzedały się w większości sklepów w USA jeszcze przed premierą, a dostępność nadal jest ograniczona. Fenomen serii najwyraźniej trwa w najlepsze, nawet po 30 latach od debiutu.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!