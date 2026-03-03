Zapowiedziano Capcom Spotlight. Pokaz jeszcze w tym tygodniu

Przed Capcomem ciekawe tygodnie. W tych bowiem czeka nas kilka naprawdę interesujących premier.

W związku z tym Japończycy przychodzą do nas z pokazem. Ten jeszcze w tym tygodniu. Nadchodzi pokaz od Capcomu Oficjalnie zapowiedziano bowiem Capcom Spotlight. Podczas pokazu zaprezentowane zostaną nadchodzące produkcje, z których większość ma już wyznaczone daty premiery. Wyjątkiem jest tutaj Mega Man: Dual Override, które zaprezentowano po raz pierwszy na The Game Awards 2025. Możliwe, że teraz otrzymamy więcej szczegółów.

Co ponadto? Przede wszystkim Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection oraz Mega Man Star Force Legacy Collection, które ukażą się na rynku jeszcze w marcu. Do tego dochodzi Pragmata, w którą zagramy pod koniec kwietnia. Nie pominięto też oczywiście szóstej odsłony cyklu Street Fighter, co może oznaczać nadejście nowej zwartości.

GramTV przedstawia:

Capcom Spotlight odbędzie się 5 marca 2026 roku i rozpocznie się o godzinie 23:00 polskiego czasu. Całość ma potrwać 35 minut. Poniżej odnośnik do transmisji z wydarzenia: Nie da się ukryć, że Capcom wysoko podniósł poprzeczkę. Za firmą wszak bardzo udana premiera Resident Evil Requiem, które na Steamie potrafiło przyciągnąć jednocześnie ponad 300 tysięcy graczy. Do tego nie można pominąć, iż japońska firma wreszcie nieco przychylniej spojrzała na polski rynek, dostarczając nam polskie wersje do dwóch innych odsłon serii RE.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

