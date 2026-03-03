Zapowiedziano Capcom Spotlight. Pokaz jeszcze w tym tygodniu

Przed Capcomem ciekawe tygodnie. W tych bowiem czeka nas kilka naprawdę interesujących premier.
W związku z tym Japończycy przychodzą do nas z pokazem. Ten jeszcze w tym tygodniu.
Nadchodzi pokaz od Capcomu
Oficjalnie zapowiedziano bowiem Capcom Spotlight. Podczas pokazu zaprezentowane zostaną nadchodzące produkcje, z których większość ma już wyznaczone daty premiery. Wyjątkiem jest tutaj Mega Man: Dual Override, które zaprezentowano po raz pierwszy na The Game Awards 2025. Możliwe, że teraz otrzymamy więcej szczegółów.
Co ponadto? Przede wszystkim Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection oraz Mega Man Star Force Legacy Collection, które ukażą się na rynku jeszcze w marcu. Do tego dochodzi Pragmata, w którą zagramy pod koniec kwietnia. Nie pominięto też oczywiście szóstej odsłony cyklu Street Fighter, co może oznaczać nadejście nowej zwartości.
GramTV przedstawia:
Capcom Spotlight odbędzie się 5 marca 2026 roku i rozpocznie się o godzinie 23:00 polskiego czasu. Całość ma potrwać 35 minut. Poniżej odnośnik do transmisji z wydarzenia:
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!