Nieoficjalne DLC do Cyberpunka 2077 z nowościami. Fani dodali ponad 50 świeżych lokacji

Będzie co zwiedzać w Night City.

Do sieci trafiło nieoficjalne DLC 2 do Cyberpunka 2077, za które odpowiada modder Jon Cross. Projekt znacząco rozbudowuje mapę gry, dodając ponad 50 nowych lokacji dostępnych do swobodnej eksploracji. Cyberpunk 2077 – nieoficjalne, fanowskie DLC otrzymało nowe lokacje Autor modyfikacji przygotował zestaw miejsc, które w naturalny sposób wpisują się w klimat metropolii stworzonej przez CD Projekt Red. Gracze otrzymują między innymi 20 nowych apartamentów, 12 barów, 7 klubów oraz 3 luksusowe posiadłości. To jednak dopiero początek atrakcji.

Wśród dodatkowych miejsc znalazły się także bardziej nietypowe lokacje. Mod wprowadza działającą kolejkę górską, imprezę przy basenie na dachu wieżowca, strzelnicę, podziemne kasyno oraz kino w centrum handlowym. Łącznie daje to ponad 50 nowych punktów na mapie Night City, które można odwiedzić i zwiedzić bez ingerencji w główną strukturę fabularną.

Co istotne, twórca zapewnia, że modyfikacja nie koliduje z zadaniami z podstawowej wersji gry ani z dodatkiem Cyberpunk 2077: Widmo wolności. Nowe lokacje funkcjonują jako rozszerzenie świata, a nie ingerencja w istniejące questy. Warto jednak pamiętać, że do poprawnego działania projektu wymagane są dodatkowe narzędzia. Kluczowy jest Appearance Menu Mod, który umożliwia otwieranie wielu drzwi oraz przywracanie dostępu do wind zamykanych po zakończeniu wybranych misji. Autor zaleca dokładne zapoznanie się z sekcją wymagań przed instalacją, ponieważ lista niezbędnych plików jest dłuższa. Modyfikację Cyberpunk 2077 Unofficial DLC 2pobierzecie z tej strony. Tam też znajdziecie instrukcję instalacji moda oraz screeny prezentujące nowe lokacje w Night City.

