Wiedźmin z nowym odtwórcą Vesemira w 4. sezonie. Aktora znacie z Pierścieni Władzy

Ujawniono, kto wcieli się w Vesemira w dwóch ostatnich sezonach Wiedźmina.
Czwarty sezon Wiedźmina od Netflixa przyniesie nie tylko wielką zmianę roli Geralta z Rivii, w którego wcielił się Liam Hemsworth. Okazuje się, że w serialu dojdzie do jeszcze jednej dużej zmiany, która może być zaskoczeniem dla części fanów serialu.
Wiedźmin – Peter Mullan zagra Vesemira w czwartym sezonie serialu Netflixa
Postać mentora wiedźminów, którą poznaliśmy w drugim sezonie, nie powróci w interpretacji Kima Bodnii. Aktor miał ponownie wcielić się w Vesemira, jednak problemy z napiętym grafikiem sprawiły, że nie udało się tego zrealizować. Jak przekazali przedstawiciele artysty w rozmowie z serwisem RadioTimes:
Kim nie wróci do roli Vesemira, ponieważ jego obecny harmonogram zdjęciowy nie pokrywał się z planem Netflixa dotyczącym czwartego sezonu Wiedźmina.
Twórcy serialu nie zamierzali jednak rezygnować z tak ważnej dla sagi postaci. Wiadomo już, że nowym Vesemirem został Peter Mullan, ceniony szkocki aktor z bogatym dorobkiem artystycznym. Mullan ma na koncie występy w uznanych produkcjach filmowych i serialowych, a jego talent doceniano m.in. w Cannes i przez Brytyjską Akademię Filmową.
Widzowie mogą kojarzyć go z takich tytułów jak Ozark, Westworld czy Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy, gdzie wcielił się w krasnoludzkiego króla Durina III. Co ciekawe, Mullan miał już okazję zagrać u boku Freyi Allan, czyli serialowej Ciri, w horrorze Dwie minuty do piekła z 2023 roku.
Czwarty sezon Wiedźmina sprowadzi na ekran nie tylko Vesemira, ale także Lamberta i Coena. Cała trójka pojawi się w głównej linii czasowej, co oznacza, że nie będą to retrospekcje z czasów młodości w Kaer Morhen. Netflix planuje zatem bardziej rozbudować wątek wiedźmińskiej braci i ukazać ich w nowych realiach fabularnych.
