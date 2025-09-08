Wiedźmin z nowym odtwórcą Vesemira w 4. sezonie. Aktora znacie z Pierścieni Władzy

Ujawniono, kto wcieli się w Vesemira w dwóch ostatnich sezonach Wiedźmina.

Czwarty sezon Wiedźmina od Netflixa przyniesie nie tylko wielką zmianę roli Geralta z Rivii, w którego wcielił się Liam Hemsworth. Okazuje się, że w serialu dojdzie do jeszcze jednej dużej zmiany, która może być zaskoczeniem dla części fanów serialu. Wiedźmin – Peter Mullan zagra Vesemira w czwartym sezonie serialu Netflixa Postać mentora wiedźminów, którą poznaliśmy w drugim sezonie, nie powróci w interpretacji Kima Bodnii. Aktor miał ponownie wcielić się w Vesemira, jednak problemy z napiętym grafikiem sprawiły, że nie udało się tego zrealizować. Jak przekazali przedstawiciele artysty w rozmowie z serwisem RadioTimes:

Kim nie wróci do roli Vesemira, ponieważ jego obecny harmonogram zdjęciowy nie pokrywał się z planem Netflixa dotyczącym czwartego sezonu Wiedźmina. Twórcy serialu nie zamierzali jednak rezygnować z tak ważnej dla sagi postaci. Wiadomo już, że nowym Vesemirem został Peter Mullan, ceniony szkocki aktor z bogatym dorobkiem artystycznym. Mullan ma na koncie występy w uznanych produkcjach filmowych i serialowych, a jego talent doceniano m.in. w Cannes i przez Brytyjską Akademię Filmową.

GramTV przedstawia:

Widzowie mogą kojarzyć go z takich tytułów jak Ozark, Westworld czy Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy, gdzie wcielił się w krasnoludzkiego króla Durina III. Co ciekawe, Mullan miał już okazję zagrać u boku Freyi Allan, czyli serialowej Ciri, w horrorze Dwie minuty do piekła z 2023 roku. Czwarty sezon Wiedźmina sprowadzi na ekran nie tylko Vesemira, ale także Lamberta i Coena. Cała trójka pojawi się w głównej linii czasowej, co oznacza, że nie będą to retrospekcje z czasów młodości w Kaer Morhen. Netflix planuje zatem bardziej rozbudować wątek wiedźmińskiej braci i ukazać ich w nowych realiach fabularnych. Niedawno poznaliśmy termin premiery czwartego sezonu Wiedźmina. Według portalu Redanian Intelligence debiutu nowych odcinków mamy doczeka się jeszcze w tym roku.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.