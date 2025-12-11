Johnny Depp stworzy nową ekranizację prawdziwego bestsellera. To będzie kolejny anglojęzyczny projekt aktora

Gwiazdor zaczyna otrzymywać coraz więcej propozycji z Hollywood.
Johnny Depp przygotowuje się do kolejnego ambitnego przedsięwzięcia, które może okazać się jednym z najgłośniejszych projektów literacko-filmowych najbliższych lat. Aktor i producent rozwija pierwszą w historii anglojęzyczną adaptację Mistrza i Małgorzaty, czyli klasycznego dzieła Michaiła Bułhakowa. Projekt został ujawniony podczas festiwalu Red Sea w Arabii Saudyjskiej, gdzie Depp pojawił się niespodziewanie wraz z zespołem producenckim.
Mistrz i Małgorzata – Johnny Depp stworzy pierwszą anglojęzyczną ekranizację popularnej powieści
Produkcja powstaje w ramach studia IN.2 Film, należącego do Deppa. Współproducentkami są Svetlana Dali i Grace Loh, znane z pracy przy Jeanne du Barry, czyli pierwszego aktorskiego projekty, w którym wystąpił Depp po jego procesie z byłą żoną Amber Heard. Do zespołu dołączają również Stephen Deuters i Stephen Malit. Choć projekt nie ma jeszcze reżysera, zdjęcia mają rozpocząć się pod koniec 2026 roku.
Powieść Bułhakowa, uznawana za jedno z największych literackich dokonań XX wieku, nigdy dotąd nie doczekała się anglojęzycznej wersji kinowej, mimo ambitnych prób takich twórców jak Roman Polański, Federico Fellini, Terry Gilliam czy Baz Luhrmann. Depp i jego współpracownicy podkreślają, że to idealny moment, aby przywrócić światu legendarną historię o miłości, wolności artystycznej i starciu dobra ze złem.
Akcja toczy się między Moskwą lat trzydziestych, gdzie diabeł powraca wraz ze swoim mówiącym kotem, aby siać zamęt wśród skorumpowanych mieszkańców, a Jerozolimą w czasach Poncjusza Piłata. Mistrz i Małgorzata opowiada fantastyczną, satyryczną historię o miłości, wolności twórczej oraz nieustannym konflikcie dobra ze złem.
Trzecia przeplatająca się opowieść śledzi losy zmagającego się pisarza i jego ukochanej Małgorzaty, która jest gotowa zrobić wszystko, aby ocalić go przed totalitarnym systemem. To mroczna, pełna wyobraźni historia o niewyczerpanej energii, filozoficznej głębi i duchowym buncie. Dzieło pozostaje dziś niezwykle aktualne oraz przypomina o nieprzemijającej sile sztuki, która potrafi rzucać wyzwania, rozświetlać i trwać – czytamy w opisie.
Svetlana Dali i Grace Loh pozostają w sporze prawnym dotyczącym praw do adaptacji powieści. Chodzi o rosyjskojęzyczną ekranizację wyreżyserowaną przez Michaela Lockshina, która okazała się dużym sukcesem w Rosji i częściach Europy, lecz nie trafiła do kin w Stanach Zjednoczonych ani Wielkiej Brytanii. Producentki utrzymują, że mają wyłączne i prawomocne prawa do ekranizacji powieści Bułhakowa.
