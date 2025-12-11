Johnny Depp stworzy nową ekranizację prawdziwego bestsellera. To będzie kolejny anglojęzyczny projekt aktora

Johnny Depp przygotowuje się do kolejnego ambitnego przedsięwzięcia, które może okazać się jednym z najgłośniejszych projektów literacko-filmowych najbliższych lat. Aktor i producent rozwija pierwszą w historii anglojęzyczną adaptację Mistrza i Małgorzaty, czyli klasycznego dzieła Michaiła Bułhakowa. Projekt został ujawniony podczas festiwalu Red Sea w Arabii Saudyjskiej, gdzie Depp pojawił się niespodziewanie wraz z zespołem producenckim.

Mistrz i Małgorzata – Johnny Depp stworzy pierwszą anglojęzyczną ekranizację popularnej powieści

Produkcja powstaje w ramach studia IN.2 Film, należącego do Deppa. Współproducentkami są Svetlana Dali i Grace Loh, znane z pracy przy Jeanne du Barry, czyli pierwszego aktorskiego projekty, w którym wystąpił Depp po jego procesie z byłą żoną Amber Heard. Do zespołu dołączają również Stephen Deuters i Stephen Malit. Choć projekt nie ma jeszcze reżysera, zdjęcia mają rozpocząć się pod koniec 2026 roku.