Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy w zapowiedzi 3. sezonu. Nowe odcinki zostały nakręcone

Twórcy i obsada świętują zakończenie zdjęć do trzeciego sezonu serialu Amazona.

Prime Video potwierdziło zakończenie zdjęć do trzeciego sezonu Władcy Pierścieni: Pierścieni Władzy, publikując krótkie wideo zza kulis, które prezentuje miejsca ważne dla nadchodzącej historii. Materiał prowadzi Jamie Campbell Bower, jeden z nowych członków obsady, oprowadzając widzów po planach Amazon Studios i zdradzając pierwsze ujęcia znanych krain Śródziemia. W materiale można dostrzec między innymi Khazad dum i Númenor, które ponownie odegrają kluczową rolę w wydarzeniach serialu. Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy – koniec zdjęć do trzeciego sezonu Nowy sezon ma rozpocząć się kilka lat po finale drugiej serii i skupi się na Wojnie Elfów z Sauronem. Poprzedni rozdział zakończył się dramatycznymi zwrotami akcji. Sauron przejął dziewięć Pierścieni Przeznaczonych dla ludzi, zabił Adara i podporządkował sobie armię orków. Elfy zostały zmuszone do ucieczki w okolice przyszłego Rivendell i szykują się do otwartego starcia z Mrocznym Władcą w Mordorze.

Równolegle rozwijał się wątek tajemniczego maga, który ostatecznie ujawniał swoją tożsamość, a także spotkał na swej drodze Toma Bombadila. Nori i Poppy kontynuują podróż wraz ze Stoorami, przygotowując grunt pod historię Hobbitów znaną z trzeciej ery. W Númenorze sytuacja także komplikuje się coraz bardziej, gdy Elendil opuszcza miasto w chwili, gdy Pharazôn zaczyna ścigać Wiernych za rzekomą zdradę. Trzeci sezon wprowadzi również nowych aktorów. Oprócz Bowera do kluczowych ról dołączono między innymi Andrew Richardsona. W obsadzie pojawią się także: Eddie Marsan, Zubin Varla i Adam Young. Twórcy na razie nie ujawniają, w jakie postacie się wcielą ani jak wpłyną na rozrastającą się fabułę.

GramTV przedstawia:

W obsadzie nadchodzącej serii pojawią się dobrze znane twarze: Morfydd Clark jako Galadriela, Charlie Vickers jako Halbrand (który, jak ujawniono wcześniej, jest w rzeczywistości Sauronem), Charles Edwards jako Celebrimbor, Ismael Cruz Cordova jako Arondir, Robert Aramayo jako Elrond oraz Daniel Weyman jako Tajemniczy Przybysz. Na ekran powrócą także m.in. Benjamin Walker, Markella Kavenagh, Nazanin Boniadi, Tyroe Muhafidin, Maxim Baldry, Cynthia Addai-Robinson, Owain Arthur, Trystan Gravelle, Ema Horvath, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith, Leon Wadham oraz Sara Zwangobani. Zakończenie zdjęć nie oznacza, że premiera jest tuż za rogiem. Postprodukcja poprzedniego sezonu trwała ponad rok, dlatego nowe odcinki mogą trafić na Prime Video najwcześniej pod koniec 2026 roku, choć bardziej prawdopodobny wydaje się początek 2027. Platforma zapowiada jednak, że wraz z końcem prac na planie nadchodzą kolejne informacje o kontynuacji historii i można spodziewać się nowych materiałów w nadchodzących miesiącach. Wczytywanie ramki mediów.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.