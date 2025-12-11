Zaloguj się lub Zarejestruj

Wiedźmin 3 otrzyma nowy dodatek? Zapowiedź to „pewniak” na The Game Awards

Radosław Krajewski
2025/12/11 10:20
5
0

CD Projekt Red szykuje niespodziankę dla graczy.

Powrócił temat nowego dodatku do Wiedźmina 3: Dziki Gon, który ma być szykowany przez CD Projekt Red. Borys Nieśpielak w najnowszym odcinku podcastu Rock i Borys kolejny raz potwierdził, że według jego źródeł studio szykuje nowe rozszerzenie do przygód Geralta. Dodatek prawdopodobnie jest już na zaawansowanym etapie produkcji i jego zapowiedzi mamy doczekać się już na zbliżającej się gali The Game Awards.

Wiedźmin 3: Dziki Gon

Wiedźmin 3 – nowe DLC to “pewniak” na The Game Awards

Borys miał potwierdzić istnienie dodatku do Wiedźmina 3 i kilku niezależnych informatorów, a także u jednego, którego określił mianem „największego”, a więc kogoś blisko związanego z produkcją. Autorzy podcastu przypomnieli, że pierwsze wzmianki o dodatkowym DLC pojawiały się już kilka miesięcy temu, a za jego opracowanie ma podobno odpowiadać Fool’s Theory, czyli studio współtworzone przez osoby, które pracowały nad Dzikim Gonem.

DLC do Wiedźmina 3. Stawiam, że to jest najlepszy moment na ogłoszenie tego dodatku. I zdziwiłbym się, gdyby nie był ogłoszony teraz. […]

[Zapowiedź dodatku] pojawi się. Jeszcze to w międzyczasie potwierdziłem w kilku innych źródłach. W tym jednym największym, wiec spokojnie. […]

To jest pewniak. To DLC do Wiedźmina.

GramTV przedstawia:

Sytuację dodatkowo napędza fakt, że CD Projekt Red koncentruje się obecnie na kolejnych dużych produkcjach. Wiedźmin 4 zadebiutuje dopiero za kilka lat, a to oznaczałoby sporą przerwę w katalogu wydawniczym firmy. Nowe rozszerzenie do trzeciej odsłony serii mogłoby więc pełnić funkcję łącznika pomiędzy Dzikim Gonem a nadchodzącą przygodą, w której główną rolę odegra Ciri.

Komentarze
5
ZubenPL
Gramowicz
Dzisiaj 11:20
dariuszp napisał:

Dodatkowo W3 to silnik sprzed 10 lat. Większość ludzi która pracowała przy W3 już w CDPR nie pracuje. Dlatego Next Gen który tylko poprawiał grafikę był dla nich kłopotem. Plus wspomagali się praca moddera. Po prostu wciągnęli mod HD.

Przecież użyli modów które dodawały tekstury i modele w wyższe jakości. Nie dlatego że texture dla redenginu się inaczej robi  i nikt nie potrafi xD tylko dlatego że po prostu nie chcieli płacić grafiką za pracę i tak było dużo taniej. 

ZubenPL
Gramowicz
Dzisiaj 11:18

Mam nadzieje że przy okazji naprawią resztę problemów które stworzyli przy next gen aktualizacji. Sporo jeszcze bugów można poprawić, dodać natywnie wsparcie dla DLAA i tak dalej. 

dariuszp napisał:

Dodatkowo W3 to silnik sprzed 10 lat. Większość ludzi która pracowała przy W3 już w CDPR nie pracuje. Dlatego Next Gen który tylko poprawiał grafikę był dla nich kłopotem. Plus wspomagali się praca moddera. Po prostu wciągnęli mod HD.

Wątpię żeby nagle robili spin całego zespołu ale z drugiej strony była by to świetna okazja by przypomnieć o W3 i zwiększyć zainteresowanie przed W4.

To samo zrobiło BioWare. Wydali DLC do starszego Mass Effect żeby mieć połączenie między starym a nowym.

Przecież dodanie nowego contentu na red engine jest proste wystarczy popatrzeć co oferuje narzędzie do modowania. Tu wystarczy kilkanaście osób i kilka czasowo branych z innych teamów do generowania zasobów jak nowe modele i tekstury. I nie jest to 10 letni silnik bo był bez przerwy rozwijany do 2023 roku. Przecież jeszcze w tym roku dodano implementacje DLSS 4 do cyberpunka.

wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 11:11

Dodatek do 10 letniej gry? Jeżeli to prawda to chyba sie z nich kolejny Naughty Dog robi - doją swoje tytuły ile się da.




