Wiedźmin 3 otrzyma nowy dodatek? Zapowiedź to „pewniak” na The Game Awards

Powrócił temat nowego dodatku do Wiedźmina 3: Dziki Gon, który ma być szykowany przez CD Projekt Red. Borys Nieśpielak w najnowszym odcinku podcastu Rock i Borys kolejny raz potwierdził, że według jego źródeł studio szykuje nowe rozszerzenie do przygód Geralta. Dodatek prawdopodobnie jest już na zaawansowanym etapie produkcji i jego zapowiedzi mamy doczekać się już na zbliżającej się gali The Game Awards.

Wiedźmin 3 – nowe DLC to “pewniak” na The Game Awards

Borys miał potwierdzić istnienie dodatku do Wiedźmina 3 i kilku niezależnych informatorów, a także u jednego, którego określił mianem „największego”, a więc kogoś blisko związanego z produkcją. Autorzy podcastu przypomnieli, że pierwsze wzmianki o dodatkowym DLC pojawiały się już kilka miesięcy temu, a za jego opracowanie ma podobno odpowiadać Fool’s Theory, czyli studio współtworzone przez osoby, które pracowały nad Dzikim Gonem.