Dlaczego Cyberpunk 2077 nie otrzyma więcej dodatków? CDP RED ujawnia przyczynę

Michał Nowakowski – członek zarządu CD Projekt S.A. – w odpowiedzi na pytanie podkreślił, że decyzje w tej kwestii zostały już podjęte. Przedstawiciel polskiego studia zaznaczył, że już dawno ogłoszono, że Cyberpunk 2077 nie doczeka więcej niż jednego dodatku. Widmo Wolności będzie jedynym rozszerzeniem i – jak przekonuje Nowakowski – decyzja ta nie ma nic wspólnego z wynikami oraz zadowoleniem ze sprzedaży.

Szczerze mówiąc, jest to decyzja technologiczna. Przynajmniej na razie to ostatni raz, kiedy pracujemy nad Red Engine, a w dającej się przewidzieć przyszłości, jak wiecie, będziemy pracować na silniku Unreal Engine od Epic Games. To był jeden z głównych powodów, dla których zdecydowaliśmy, że będzie to jedyny dodatek – wyjaśnił Nowakowski.