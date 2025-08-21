Zaloguj się lub Zarejestruj

Nordowie i morskie podboje. Mount & Blade 2: Bannerlord otrzyma wielkie DLC już tej jesieni

Patrycja Pietrowska
2025/08/21 16:00
Twórcy prezentują Nordów – nową frakcję w Mount & Blade: Bannerlord 2.

W marcu oficjalnie zapowiedziano DLC do Mount & Blade 2: Bannerlord. War Sails, bo właśnie tak zatytułowano dodatek, wprowadza do gry bitwy morskie i nową frakcję. Teraz poznaliśmy termin premiery rozszerzenia oraz otrzymaliśmy nowy materiał.

War Sails rozszerzy świat Mount & Blade: Bannerlord 2 tej jesieni. Nowy materiał prezentuje Nordów

Studio TaleWorlds Entertainment ogłosiło, że wyczekiwane rozszerzenie do gry Mount & Blade II: Bannerlord, zatytułowane War Sails, zadebiutuje już jesienią bieżącego roku. Wraz z dodatkiem, gra otrzyma również znaczącą aktualizację do wersji 1.30. Najważniejszą nowością, która zostanie wprowadzona po raz pierwszy w historii serii, są bitwy morskie.

Ponadto gracze mogą spodziewać się frakcji Nordów, inspirowanej wikingami i zaprezentowanej w najnowszym materiale. Rozszerzenie War Sails pozwoli opanować sztukę wojny morskiej, a mapa zostanie znacząco powiększona o północne morza, wyspy, rzeki i otwarte akweny, oferując nowe trasy do eksploracji, miejsca do zaopatrzenia armii oraz areny do starć.

Żegluj po pełnym morzu, dowódź potężnymi flotami i okryj się chwałą w War Sails, emocjonującym rozszerzeniu dla jednego gracza do Mount & Blade II: Bannerlord. Wraz z nim w grze po raz pierwszy pojawiają się walki na morzu, a gracze mogą dowodzić potężnymi okrętami, uczestniczyć w ekscytujących bitwach morskich i opanować sztukę morskich podbojów.

Wyrusz w brawurowe morskie przygody z nowymi mechanikami, terytoriami i wyzwaniami. Modyfikuj swoją flotę, podbijaj osiedla i stań się legendą otwartych mórz! – brzmi opis DLC.

Nowe treści czekają również w sferze personalizacji. Rozszerzenie wprowadzi nordyckie fryzury, tatuaże i brody dla postaci. Drzewka żołnierzy będą zawierać żeglarzy, którzy są skuteczni na morzu. Pojawią się też nowi towarzysze i przedmioty – włócznie, miecze, topory i pancerze.

Mount & Blade 2: Bannerlord jest obecnie dostępne na platformach PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One oraz PC. Dodatek War Sails ma ukazać się jesienią, choć dokładna data premiery nie została jeszcze ujawniona.

Źródło:https://www.gematsu.com/2025/08/mount-blade-ii-bannerlord-expansion-war-sails-launches-this-fall-alongside-major-free-update

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

