Nordowie i morskie podboje. Mount & Blade 2: Bannerlord otrzyma wielkie DLC już tej jesieni

War Sails rozszerzy świat Mount & Blade: Bannerlord 2 tej jesieni. Nowy materiał prezentuje Nordów
Studio TaleWorlds Entertainment ogłosiło, że wyczekiwane rozszerzenie do gry Mount & Blade II: Bannerlord, zatytułowane War Sails, zadebiutuje już jesienią bieżącego roku. Wraz z dodatkiem, gra otrzyma również znaczącą aktualizację do wersji 1.30. Najważniejszą nowością, która zostanie wprowadzona po raz pierwszy w historii serii, są bitwy morskie.
Ponadto gracze mogą spodziewać się frakcji Nordów, inspirowanej wikingami i zaprezentowanej w najnowszym materiale. Rozszerzenie War Sails pozwoli opanować sztukę wojny morskiej, a mapa zostanie znacząco powiększona o północne morza, wyspy, rzeki i otwarte akweny, oferując nowe trasy do eksploracji, miejsca do zaopatrzenia armii oraz areny do starć.
Żegluj po pełnym morzu, dowódź potężnymi flotami i okryj się chwałą w War Sails, emocjonującym rozszerzeniu dla jednego gracza do Mount & Blade II: Bannerlord. Wraz z nim w grze po raz pierwszy pojawiają się walki na morzu, a gracze mogą dowodzić potężnymi okrętami, uczestniczyć w ekscytujących bitwach morskich i opanować sztukę morskich podbojów.
Wyrusz w brawurowe morskie przygody z nowymi mechanikami, terytoriami i wyzwaniami. Modyfikuj swoją flotę, podbijaj osiedla i stań się legendą otwartych mórz! – brzmi opis DLC.
GramTV przedstawia:
Nowe treści czekają również w sferze personalizacji. Rozszerzenie wprowadzi nordyckie fryzury, tatuaże i brody dla postaci. Drzewka żołnierzy będą zawierać żeglarzy, którzy są skuteczni na morzu. Pojawią się też nowi towarzysze i przedmioty – włócznie, miecze, topory i pancerze.
Mount & Blade 2: Bannerlord jest obecnie dostępne na platformach PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One oraz PC. Dodatek War Sails ma ukazać się jesienią, choć dokładna data premiery nie została jeszcze ujawniona.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!