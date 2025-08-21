Nordowie i morskie podboje. Mount & Blade 2: Bannerlord otrzyma wielkie DLC już tej jesieni

W marcu oficjalnie zapowiedziano DLC do Mount & Blade 2: Bannerlord. War Sails, bo właśnie tak zatytułowano dodatek, wprowadza do gry bitwy morskie i nową frakcję. Teraz poznaliśmy termin premiery rozszerzenia oraz otrzymaliśmy nowy materiał.

War Sails rozszerzy świat Mount & Blade: Bannerlord 2 tej jesieni. Nowy materiał prezentuje Nordów

Studio TaleWorlds Entertainment ogłosiło, że wyczekiwane rozszerzenie do gry Mount & Blade II: Bannerlord, zatytułowane War Sails, zadebiutuje już jesienią bieżącego roku. Wraz z dodatkiem, gra otrzyma również znaczącą aktualizację do wersji 1.30. Najważniejszą nowością, która zostanie wprowadzona po raz pierwszy w historii serii, są bitwy morskie.