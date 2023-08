Cyberpunk 2077 z wielką darmową aktualizacją przed premierą dodatku! Szczegóły

Świetna wiadomość dla wszystkich, którzy nie zamierzają śpieszyć się z kupnem nowego dodatku do gry – przed jego premierą otrzymamy sporego patcha. I to za darmo!

Jeśli czekacie z niecierpliwością na premierę rozszerzenia Widmo wolności (Phantom Liberty) do gry Cyberpunk 2077 to mamy dla Was dobrą wiadomość. Marcin Momot ze studia CD Projekt RED poinformował na swoim profilu na Twitterze/X, że jeszcze przed debiutem dodatku produkcja doczeka się wielkiej aktualizacji 2.0, która wprowadzi naprawdę sporo dobrych nowości – i w dodatku będzie całkowicie darmowa. Poniżej znajdziecie niezbędne szczegóły!

Cyberpunk 2077 z dużą darmową aktualizacją przed premierą dodatku Widmo wolności