Indiana Jones i Wielki Krąg wkrótce z DLC. Mamy nowy zwiastun rozszerzenia

Pod koniec kwietnia doczekaliśmy się premiery Indiana Jones i Wielki Krąg na PlayStation 5. Już niedługo fani słynnego archeologa będą mieli okazję ruszyć na kolejną przygodę. W trakcie gamescom 2025 Opening Night Live zaprezentowano bowiem nowy zwiastun dodatku Zakon Olbrzymów.

Indiana Jones i Wielki Krąg - Zakon Olbrzymów na gamescom 2025. Pokazano nowy zwiastun dodatku

Zgodnie z zapowiedziami dodatek Zakon Olbrzymów do gry Indiana Jones i Wielki Krąg zadebiutuje już 4 września 2025 roku. Nadchodzące rozszerzenie dostępne będzie dla wszystkich, którzy zdecydowali się na kupno Edycji Premium, Ulepszenia do Edycji Premium, Edycji Kolekcjonerskiej lub Pakietu Kolekcjonerskiego.