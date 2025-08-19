Zaloguj się lub Zarejestruj

Indiana Jones i Wielki Krąg wkrótce z DLC. Mamy nowy zwiastun rozszerzenia

Mikołaj Ciesielski
2025/08/19 21:08
Udana produkcja MachineGames zmierza na jeszcze jedną platformę.

Pod koniec kwietnia doczekaliśmy się premiery Indiana Jones i Wielki Krąg na PlayStation 5. Już niedługo fani słynnego archeologa będą mieli okazję ruszyć na kolejną przygodę. W trakcie gamescom 2025 Opening Night Live zaprezentowano bowiem nowy zwiastun dodatku Zakon Olbrzymów.

Indiana Jones i Wielki Krąg - Zakon Olbrzymów
Indiana Jones i Wielki Krąg - Zakon Olbrzymów

Indiana Jones i Wielki Krąg - Zakon Olbrzymów na gamescom 2025. Pokazano nowy zwiastun dodatku

Zgodnie z zapowiedziami dodatek Zakon Olbrzymów do gry Indiana Jones i Wielki Krąg zadebiutuje już 4 września 2025 roku. Nadchodzące rozszerzenie dostępne będzie dla wszystkich, którzy zdecydowali się na kupno Edycji Premium, Ulepszenia do Edycji Premium, Edycji Kolekcjonerskiej lub Pakietu Kolekcjonerskiego.

Przygotuj się na zupełnie nową przygodę z Indianą Jonesem, która zabierze cię do serca Włoch, gdzie starożytne legendy i złowieszcze kulty obiecują niebezpieczeństwo każdemu, kto jest na tyle odważny – lub głupi – by się nimi zainteresować – zdradza opis DLC.

To jednak nie koniec wartych uwagi informacji. Okazuje się bowiem, że już niedługo najnowsza produkcja MachineGames zadebiutuje na jeszcze jednej platformie. W trakcie gamescom 2025 Opening Night Live zapowiedziano bowiem, że już w 2026 roku gra Indiana Jones i Wielki Krąg trafi na Nintendo Switch 2.

Na koniec przypomnijmy, że gra Indiana Jones i Wielki Krąg dostępna jest obecnie PC oraz konsolach Xbox Series X/S i PlayStation 5. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji studia MachineGames, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Indiana Jones i Wielki Krąg – lepiej, niż w kinie!

Źródło:https://youtu.be/0g00NA4kshA

News
DLC
dodatek
Bethesda
rozszerzenie
Machine Games
przygodowa gra akcji
Indiana Jones
Indiana Jones and the Great Circle
Indiana Jones i Wielki Krąg
gamescom Opening Night Live
Indiana Jones and the Great Circle: The Order of Giants
Gamescom 2025
Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

