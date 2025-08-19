Indiana Jones i Wielki Krąg wkrótce z DLC. Mamy nowy zwiastun rozszerzenia

Udana produkcja MachineGames zmierza na jeszcze jedną platformę.
Pod koniec kwietnia doczekaliśmy się premiery Indiana Jones i Wielki Krąg na PlayStation 5. Już niedługo fani słynnego archeologa będą mieli okazję ruszyć na kolejną przygodę. W trakcie gamescom 2025 Opening Night Live zaprezentowano bowiem nowy zwiastun dodatku Zakon Olbrzymów.
Indiana Jones i Wielki Krąg - Zakon Olbrzymów na gamescom 2025. Pokazano nowy zwiastun dodatku
Zgodnie z zapowiedziami dodatek Zakon Olbrzymów do gry Indiana Jones i Wielki Krąg zadebiutuje już 4 września 2025 roku. Nadchodzące rozszerzenie dostępne będzie dla wszystkich, którzy zdecydowali się na kupno Edycji Premium, Ulepszenia do Edycji Premium, Edycji Kolekcjonerskiej lub Pakietu Kolekcjonerskiego.
Przygotuj się na zupełnie nową przygodę z Indianą Jonesem, która zabierze cię do serca Włoch, gdzie starożytne legendy i złowieszcze kulty obiecują niebezpieczeństwo każdemu, kto jest na tyle odważny – lub głupi – by się nimi zainteresować – zdradza opis DLC.
To jednak nie koniec wartych uwagi informacji. Okazuje się bowiem, że już niedługo najnowsza produkcja MachineGames zadebiutuje na jeszcze jednej platformie. W trakcie gamescom 2025 Opening Night Live zapowiedziano bowiem, że już w 2026 roku gra Indiana Jones i Wielki Krąg trafi na Nintendo Switch 2.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!