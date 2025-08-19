Zaloguj się lub Zarejestruj

Lords of the Fallen 2 zapowiedziane na gamescom 2025. Mamy pierwszy zwiastun

Mikołaj Ciesielski
2025/08/19 20:29
Premiera już w przyszłym roku.

Kilka dni temu ujawniono, że Lords of the Fallen 2 doczeka się prezentacji na gamescom 2025 Opening Night Live. Okazuje się, że nie musieliśmy czekać zbyt długo na prezentację wspomnianego tytułu. Kontynuacja wydanego w 2023 roku Lords of the Fallen pojawiła się już na samym początku pokazu otwierającego targi gamescom 2025.

Lords of the Fallen 2
Lords of the Fallen 2

Lords of the Fallen 2 na pierwszym zwiastunie z gamescom 2025

W trakcie gamescom 2025 Opening Night Live mieliśmy okazję zobaczyć pierwszy zwiastun Lords of the Fallen 2. Dowiedzieliśmy się również, że akcja wspomnianej produkcji będzie rozgrywać się 100 lat po wydarzeniach przedstawionych w produkcji z 2023 roku. Niestety na prezentację pierwszych fragmentów rozgrywki będzie trzeba jeszcze trochę poczekać.

Przemierz rozległe, wyniszczone wojną królestwo, rozpadające się od środka, gdzie granice świata żywych i umarłych zaczynają się zacierać. Od oświetlonych księżycem cytadel po zniszczone przez czas świątynie, stąpaj ostrożnie, bo każdy krok może być twoim ostatnim – czytamy w opisie gry.

GramTV przedstawia:

Na koniec warto dodać, że Lords of the Fallen 2 powstaje z myślą o komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Gra ma zadebiutować na rynku w 2026 roku, ale dokładna data premiery nie jest jeszcze znana.

Źródło:https://youtu.be/97YBoOR1-Kk

Tagi:

News
trailer
zwiastun
zapowiedź
polskie gry
CI Games
action-RPG
Lords of the Fallen 2
soulslike
polskie studia
gamescom Opening Night Live
Gamescom 2025
