Lords of the Fallen 2 zapowiedziane na gamescom 2025. Mamy pierwszy zwiastun

Kilka dni temu ujawniono, że Lords of the Fallen 2 doczeka się prezentacji na gamescom 2025 Opening Night Live. Okazuje się, że nie musieliśmy czekać zbyt długo na prezentację wspomnianego tytułu. Kontynuacja wydanego w 2023 roku Lords of the Fallen pojawiła się już na samym początku pokazu otwierającego targi gamescom 2025.

Lords of the Fallen 2 na pierwszym zwiastunie z gamescom 2025

W trakcie gamescom 2025 Opening Night Live mieliśmy okazję zobaczyć pierwszy zwiastun Lords of the Fallen 2. Dowiedzieliśmy się również, że akcja wspomnianej produkcji będzie rozgrywać się 100 lat po wydarzeniach przedstawionych w produkcji z 2023 roku. Niestety na prezentację pierwszych fragmentów rozgrywki będzie trzeba jeszcze trochę poczekać.