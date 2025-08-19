Zaloguj się lub Zarejestruj

W Cronos: The New Dawn nie zabraknie akcji. Nowy trailer prosto z gamescom 2025

Mikołaj Ciesielski
2025/08/19 21:38
Bloober Team przypomina graczom o swoim nowym horrorze.

Na gamescom 2025 Opening Night Live nie mogło zabraknąć polskich akcentów. Bloober Team postanowiło bowiem wykorzystać okazję, by przypomnieć graczom o swojej nadchodzącej produkcji. Dzięki temu w trakcie pokazu otwierającego targi gamescom 2025 mogliśmy zobaczyć zupełnie nowy gameplay trailer z Cronos: The New Dawn.

Cronos: The New Dawn
Cronos: The New Dawn

Cronos: The New Dawn na gamescom 2025. Bloober Team pokazuje kolejne fragmenty rozgrywki

Najnowszy zwiastun Cronos: The New Dawn zapowiada, że w trakcie rozgrywki będziemy musieli stawić czoła przerażającym istotom. Na szczęście na naszej drodze staną również stworzenia skłonne do pomocy. Rzućcie okiem na wideo na dole wiadomości i dajcie znać, czy czekacie na kolejną produkcję Bloober Team.

W przeszłości odkryjesz świat dotknięty Zmianą – kataklizmem, który na zawsze zmienił ludzkość. W przyszłości zaś przemierzysz pustkowia, na których każdy krok to walka o przetrwanie w starciu z przerażającymi wynaturzeniami. Wymagana będzie nie tylko szybkość, ale i taktyczne myślenie – informuje opis gry na Steam.

Na koniec przypomnijmy, że Cronos: The New Dawn ma zadebiutować 5 września 2025 roku. Zgodnie z zapowiedziami wspomniany tytuł zmierza na PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S i Nintendo Switch 2. Zachęcamy również do zapoznania się z naszymi wrażeniami z przedpremierowej wersji nadchodzącej produkcji studia Bloober Team: Grałem w Cronos: The New Dawn – powoli, ale do przodu.

Źródło:https://youtu.be/9dY2fTE07h0

