W Cronos: The New Dawn nie zabraknie akcji. Nowy trailer prosto z gamescom 2025

Na gamescom 2025 Opening Night Live nie mogło zabraknąć polskich akcentów. Bloober Team postanowiło bowiem wykorzystać okazję, by przypomnieć graczom o swojej nadchodzącej produkcji. Dzięki temu w trakcie pokazu otwierającego targi gamescom 2025 mogliśmy zobaczyć zupełnie nowy gameplay trailer z Cronos: The New Dawn.

Cronos: The New Dawn na gamescom 2025. Bloober Team pokazuje kolejne fragmenty rozgrywki

Najnowszy zwiastun Cronos: The New Dawn zapowiada, że w trakcie rozgrywki będziemy musieli stawić czoła przerażającym istotom. Na szczęście na naszej drodze staną również stworzenia skłonne do pomocy. Rzućcie okiem na wideo na dole wiadomości i dajcie znać, czy czekacie na kolejną produkcję Bloober Team.