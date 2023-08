Cyberpunk 2077: Phantom Liberty z masą gameplayu. Ulepszona policja

Oprócz tego zobaczyliśmy, jak działa nowy system policji. Mechanika gwiazdek pojawiających się przy minimapie do złudzenia przypomina system znany z serii GTA; liczba tych gwiazdek będzie się zwiększała w zależności od częstotliwości, z jaką gracz popełnia przestępstwa. Co ciekawe, jeżeli postanowimy dobić do pięciu gwiazdek i przebywamy w Night City, wezwana zostanie jednostka MaxTac. Poza miastem będzie to korporacja Militech, a w nowej dzielnicy – Dogtown – dodanej w Phantom Liberty prywatna armia Barghest.

Przypomnijmy, że Cyberpunk 2077 zadebiutował 10 grudnia 2020 roku na komputerach osobistych, konsolach PlayStation 4 i Xbox One, a także (w ubiegłym roku) na PlayStation 5 oraz Xbox Series X. Dodatek Widmo wolności ma z kolei zadebiutować 26 września bieżącego roku.