Disney tego samego roku sięgnął dna… i zdobył szczyt. Wyniki box office’u mówią same za siebie

Wydawało się, że klapa jednego filmu rzuci negatywne światło na premierę drugiego filmu. Tak się jednak nie stało.

Rok 2025 okazał się dla Disneya rokiem pełnym kontrastów. W tym roku miały premierę dwie, aktorskie wersje klasycznych animacji i zdobyły one skrajnie różne uznanie. W marcu światło dzienne ujrzał aktorski remake Śnieżki, który budził emocje jeszcze przed premierą, choć niestety – w negatywnym tonie.

Aktorski remake w 2025 – dwie strony medalu

Film trafił do kin przy budżecie 209 mln dolarów, a zarobił raptem 205 mln – to wynik katastrofalny. Warto podkreślić, film nie zbliża się nawet do progu opłacalności szacowanego na około 400 mln. IMDb i inne portale zostały zasypane krytycznymi opiniami widzów, a sam film stał się kolejnym dowodem na to, że nie każdy aktorski remake Disneya, po takich hitach jak Król Lew, Aladyn, czy Piękna i Bestia, ma gwarantowany sukces.