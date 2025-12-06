Po 50 latach od premiery pierwsze Gwiezdne wojny wrócą do kin. Disney podał konkretną datę wznowienia

Z okazji pięćdziesiątej rocznicy kinowego debiutu Nowa nadzieja raz jeszcze będzie wyświetlana w kinach.

Lucasfilm przygotowuje wyjątkowy jubileusz dla fanów Gwiezdnych wojen. W 2027 roku do kin powróci Nowa nadzieja w swojej pierwotnej formie. Chodzi o klasyczny, kinowy montaż z 1977 roku, który przez dekady pozostawał niedostępny dla szerokiej publiczności. Potwierdzono, że studio pracuje nad nową rekonstrukcją materiału, która ma zaoferować jakość odpowiednią na duży ekran. Gwiezdne wojny: Nowa nadzieja powróci do kin w 2027 roku z okazji 50-lecia premiery Pierwotnie planowano, że jubileuszowy seans odbędzie się w kwietniu 2027 roku. Zaktualizowany harmonogram premier Disneya potwierdza jednak, że powrót Nowej nadziei nastąpi 19 lutego 2027 roku. Lucasfilm nie zdradziło zbyt wielu szczegółów i wiadomo jedynie, że będą to ograniczone czasowo pokazy. Brak jednak wskazówek, czy jubileuszowe wznowienie filmu potrwa kilka dni czy może kilka tygodni. Poprzednie rocznicowe reedycje Star Wars pokazują jednak, że możliwe są oba scenariusze. Mroczne widmo świętowało dwudziestą piątą rocznicę przez cały maj, a Zemstę Sithów można było oglądać na ekranach zaledwie przez sześć dni.

Powrót oryginalnej wersji Nowej nadziei wzbudza ogromne emocje wśród fanów, gdyż od lat to właśnie zrekonstruowane edycje specjalne dominują w oficjalnym kanonie. Wielu widzów dorastało z kinowym montażem z lat siedemdziesiątych i od dawna marzyło o jego przywróceniu. Jubileuszowy pokaz może więc stać się jednym z najważniejszych wydarzeń dla społeczności fanów, którzy wreszcie zobaczą film w niemal pierwotnej formie.

Co ciekawe, Lucasfilm już wcześniej pozwolił publiczności obejrzeć oryginalny montaż. Latem tego roku projekcja odbyła się w ramach BFI Film on Film Festival. Najnowsza inicjatywa sugeruje jednak szersze plany związane z archiwalnymi odsłonami serii. Jeżeli Nowa nadzieja doczekała się nowej rekonstrukcji, nic nie stoi na przeszkodzie, aby podobne działania objęły Imperium kontratakuje oraz Powrót Jedi, których jubileusze również zbliżają się wielkimi krokami. Wśród fanów powraca także pytanie o możliwość premierowego wydania klasycznych wersji na nośnikach fizycznych lub VOD. Od lat dwutysięcznych nie pojawiła się żadna oficjalna edycja zawierająca materiał w formie znanej z pierwotnych seansów. Skoro Lucasfilm zdecydował się sięgnąć po oryginalny montaż do pokazów kinowych, odbiorcy liczą, że w przyszłości trafi on także na płytach Blu-ray, a może i nawet na Disney+. Wczytywanie ramki mediów.

