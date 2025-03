Królewna Śnieżka ofiarą internetowych trolli? Rekordowo niska ocena na IMDb

Aktorska wersja Królewny Śnieżki od Disneya zbiera fatalne recenzje, o czym informowaliśmy już wcześniej. Choć początkowe prognozy sugerowały, że film może mieć udany start, coraz więcej wskazuje na to, że czeka go spektakularna klapa. Film ma obecnie zatrważająco niskie notowania na IMDb, internetowej bazie filmów.

Trolle atakują Śnieżkę?

Ocena użytkowników na IMDb wynoszą zaledwie 2,5/10 przy ponad 15 tysiącach głosów, co jest wyjątkowo niskim wynikiem, nawet jak na kontrowersyjne produkcje Disneya. Wczoraj, 21 marca, doszło nawet do sytuacji, w której IMDb całkowicie ukryło ocenę, co było ruchem dość niecodziennym. Czy ma to związek z tym, że odnotowano masowe przyznawanie najniższej oceny z możliwych, czyli 1? Czy mamy więc do czynienia z atakiem trolli i tzw. review bombingiem? Prawdopodobnie tak.