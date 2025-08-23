Zaloguj się lub Zarejestruj

Kolejna ofiara Śnieżki? Disney anuluje aktorski remake klasycznej animacji

Jakub Piwoński
2025/08/23 13:30
0
0

Disney nie chce już ryzykować.

Aktorskie remaki klasycznych filmów animowanych były ostatnią dużą strategią Disneya, ale najwyraźniej złapały zadyszkę po rozczarowujących wynikach Śnieżki, która zaliczyła w kinach spektakularną klapę. W konsekwencji studio postanowiło anulować kolejny projekt. Niedawno wstrzymano prace przy Zaplątanych. Ale jest też kolejna ofiara Śnieżki.

Arystokraci
Arystokraci

Aktorscy Arystokraci anulowani przez Disney

Aktorski remake kultowego filmu Arystokraci (1970), nad którym pracował reżyser Ahmir „Questlove” Thompson także został wstrzymany. Twórca w wywiadzie potwierdził, że film nie będzie realizowany, tłumacząc decyzję zmianami w planach produkcyjnych i własnymi innymi zobowiązaniami. Chociaż reżyser chciałby w przyszłości powrócić do projektu, obecnie skupia się na innych produkcjach, które ma w planach do 2029–2030 roku.

GramTV przedstawia:

Utrata Arystokratów niekoniecznie jest złą wiadomością. Ożywianie klasycznych filmów animowanych o zwierzętach nie zawsze się udaje. Przykładem może być remake Zakochanego kundla, który przeszedł praktycznie bez echa i trafił od razu do streamingu Disneya. W podobnej sytuacji mogliby znaleźć się koci bohaterowie Arystokratów, co najwyraźniej wpłynęło na decyzję studia.

Choć Śnieżka nieco podcięła skrzydła, to drugą stroną medali jest sukces Lilo i Sticha, który zarobił ponad miliard dolarów na całym świecie. Nadchodząca premiera Vaiany z Dwaynem Johnsonem także ekscytuje fanów. Disney raczej nie zrezygnuje z tego modelu, ale na pewno będzie lepiej dobierał tytułu do odświeżenia. Bardzo możliwe, że ta informacja ma jakiś związek z tym, że Disney chce teraz lepiej zadbać o widzów, których stracił.

Źródło:https://comicbook.com/movies/news/disney-aristocats-live-action-remake-canceled/

Tagi:

Popkultura
Disney
remake
Aryskotraci
aktorski remake
Jakub Piwoński

Kulturoznawca, specjalista od promocji, ale także wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał.


Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112