Kolejna ofiara Śnieżki? Disney anuluje aktorski remake klasycznej animacji

Aktorskie remaki klasycznych filmów animowanych były ostatnią dużą strategią Disneya, ale najwyraźniej złapały zadyszkę po rozczarowujących wynikach Śnieżki, która zaliczyła w kinach spektakularną klapę. W konsekwencji studio postanowiło anulować kolejny projekt. Niedawno wstrzymano prace przy Zaplątanych. Ale jest też kolejna ofiara Śnieżki.

Aktorscy Arystokraci anulowani przez Disney

Aktorski remake kultowego filmu Arystokraci (1970), nad którym pracował reżyser Ahmir „Questlove” Thompson także został wstrzymany. Twórca w wywiadzie potwierdził, że film nie będzie realizowany, tłumacząc decyzję zmianami w planach produkcyjnych i własnymi innymi zobowiązaniami. Chociaż reżyser chciałby w przyszłości powrócić do projektu, obecnie skupia się na innych produkcjach, które ma w planach do 2029–2030 roku.