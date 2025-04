Days Gone Remastered porównane z oryginałem na PS5 Pro. Zobaczcie materiał zestawiający dwie wersje gry

Już dziś premiera zremasterowanej wersji Days Gone.

Days Gone Remastered trafiło dziś w ręce graczy . Jak informowali jakiś czas temu twórcy , gra oferuje między innymi tryb Horde Assault z nowymi postaciami, mapami i systemem modyfikatorów. W związku z premierą tytułu w sieci znajdziemy porównania zremasterowanej wersji produkcji z oryginałem na PlayStation 5 Pro.

Udostępnione przez twórcę materiały znajdują się na dole wiadomości. Poza porównaniem Cycu1 zaprezentował bowiem również gameplay Days Gone Remastered PS5 Pro Enhanced Graphics Mode.

W lutym bieżącego roku ukazała się oficjalna zapowiedź Days Gone Remastered . Produkcja nie narzekała na brak zainteresowania , mimo ostrej krytyki , którą wzbudziła. Tytuł już dzisiaj trafił na rynek, a niezawodny YouTuber Cycu1 przygotował materiały porównujący oryginalną wersję gry z remasterem na PlayStation 5 Pro.

Na zakończenie przypomnijmy raz jeszcze, że Days Gone Remastered zadebiutowało na PlayStation 5 dziś – 25 kwietnia. Posiadacze oryginalnej wersji Days Gone mogą dokonać uaktualnienia do wersji Remastered za opłatą wynoszącą 10 dolarów.