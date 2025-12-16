Kolejny Dying Light w przygotowaniu? Techland rekrutuje do „nowego doświadczenia online”

Techland, po sukcesie Dying Light: The Beast, przymierza się do kolejnego projektu.
Techland, deweloper popularnej serii Dying Light, wydaje się pracować nad nowym projektem osadzonym w tym samym uniwersum. Chociaż firma ogłosiła wcześniej, że zamierza skoncentrować się na dalszym rozwijaniu Dying Light 2 po udanej premierze Dying Light: The Beast, wygląda na to, że równolegle trwają prace nad czymś zupełnie innym.
Nowa gra online w świecie Dying Light? Techland rekrutuje do nowego projektu
Dowody na nowy projekt pochodzą ze strony karier Techlandu, na której studio zamieściło ogłoszenia o pracę na wiele stanowisk, rekrutując w działach takich jak programowanie, projektowanie, animacja czy grafika. Wśród tych ogłoszeń, szczególnie istotne jest to dotyczące stanowiska głównego projektanta gier online (lead online game designer). Opis stanowiska tej roli wyraźnie wskazuje na konieczność „zdefiniowania ram i struktury dla nowego doświadczenia online w serii Dying Light”.
Na podstawie tego opisu można z dużym prawdopodobieństwem przypuszczać, że Techland rzeczywiście rozwija jakąś formę gry wieloosobowej. W tej chwili brak jest jednak informacji, czy nowa propozycja dewelopera przyjmie formę walki PvP, będzie opierać się na kooperacji, czy też zostanie extraction shooterem. Zainteresowanym pozostaje zatem śledzić kolejne komunikaty ze strony twórców.
