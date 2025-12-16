Kolejny Dying Light w przygotowaniu? Techland rekrutuje do „nowego doświadczenia online”

Techland, deweloper popularnej serii Dying Light, wydaje się pracować nad nowym projektem osadzonym w tym samym uniwersum. Chociaż firma ogłosiła wcześniej, że zamierza skoncentrować się na dalszym rozwijaniu Dying Light 2 po udanej premierze Dying Light: The Beast, wygląda na to, że równolegle trwają prace nad czymś zupełnie innym.

Nowa gra online w świecie Dying Light? Techland rekrutuje do nowego projektu

Dowody na nowy projekt pochodzą ze strony karier Techlandu, na której studio zamieściło ogłoszenia o pracę na wiele stanowisk, rekrutując w działach takich jak programowanie, projektowanie, animacja czy grafika. Wśród tych ogłoszeń, szczególnie istotne jest to dotyczące stanowiska głównego projektanta gier online (lead online game designer). Opis stanowiska tej roli wyraźnie wskazuje na konieczność „zdefiniowania ram i struktury dla nowego doświadczenia online w serii Dying Light”.