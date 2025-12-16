Zaloguj się lub Zarejestruj

Kolejny Dying Light w przygotowaniu? Techland rekrutuje do „nowego doświadczenia online”

Patrycja Pietrowska
2025/12/16 10:00
Techland, po sukcesie Dying Light: The Beast, przymierza się do kolejnego projektu.

Techland, deweloper popularnej serii Dying Light, wydaje się pracować nad nowym projektem osadzonym w tym samym uniwersum. Chociaż firma ogłosiła wcześniej, że zamierza skoncentrować się na dalszym rozwijaniu Dying Light 2 po udanej premierze Dying Light: The Beast, wygląda na to, że równolegle trwają prace nad czymś zupełnie innym.

Dying Light: The Beast
Dying Light: The Beast

Nowa gra online w świecie Dying Light? Techland rekrutuje do nowego projektu

Dowody na nowy projekt pochodzą ze strony karier Techlandu, na której studio zamieściło ogłoszenia o pracę na wiele stanowisk, rekrutując w działach takich jak programowanie, projektowanie, animacja czy grafika. Wśród tych ogłoszeń, szczególnie istotne jest to dotyczące stanowiska głównego projektanta gier online (lead online game designer). Opis stanowiska tej roli wyraźnie wskazuje na konieczność „zdefiniowania ram i struktury dla nowego doświadczenia online w serii Dying Light”.

Na podstawie tego opisu można z dużym prawdopodobieństwem przypuszczać, że Techland rzeczywiście rozwija jakąś formę gry wieloosobowej. W tej chwili brak jest jednak informacji, czy nowa propozycja dewelopera przyjmie formę walki PvP, będzie opierać się na kooperacji, czy też zostanie extraction shooterem. Zainteresowanym pozostaje zatem śledzić kolejne komunikaty ze strony twórców.

Na koniec przypomnijmy, że Dying Light: The Beast ukazał się 18 września 2025 roku. Gra zadebiutowała na konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S, a także na komputerach osobistych. Naszą recenzję znajdziecie tutaj: Recenzja Dying Light: The Beast - Elektryczny na potwory, ołowiany na ludzi.

W Dying Light 2: Stay Human zagramy natomiast na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Zainteresowanych produkcją zachęcamy do lektury: Dying Light 2: Stay Human - recenzja. Gdzie zombiaki rąbią, tam głowy lecą.

Źródło:https://www.thegamer.com/dying-light-the-beast-multiplayer-game/

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

