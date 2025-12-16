Jeszcze jedna darmowa gra na Steam. Prezent pozwoli zaoszczędzić nawet 130 zł

Tym razem do odebrania nie jest jakaś mniejsza gra za kilkanaście złotych, ale potężna produkcja za ponad stówę.

Mamy prawdziwy wysyp świątecznych prezentów od Steama. Dopiero co informowaliśmy o kolejnej darmowej grze na platformie Valve, a dzisiaj ruszy kolejna promocja. Tym razem do odebrania za darmo będzie gra Wild Terra 2: New Lands. To produkcja studia Juvty Worlds wydana w listopadzie 2022 roku. Tytuł jest grą MMORPG z elementami survivalowymi, a jego cena wynosi aż 129,99 zł. Grę będzie można odebrać dzisiaj o godzinie 19:00 czasu polskiego, kiedy to zostanie uruchomiony nowy serwer gry oraz udostępniona duża aktualizacja. Z kolei w czwartek, czyli 18 grudnia Wild Terra 2: New Lands doczeka się eventu świątecznego. Poniżej znajdziecie wszystkie szczegóły, jak odebrać grę i do kiedy należy do zrobić.

Zagraj swoją rolę w pełnym życia średniowiecznym świecie kontrolowanym przez graczy. MMORPG wypełnione szczegółami, które tworzą unikalną immersję i ducha przygody! Zostań najlepszym budowniczym, kowalem, rybakiem, uzdrowicielem, alchemikiem, piekarzem, marynarzem, garbusiem, kupcem, rolnikiem, jubilerem i nie tylko. Ale zdobycie Znaku Mistrza wymaga wytrwałości i wiedzy. W Wild Terra nie możesz stworzyć ekwipunku za pomocą jednego kliknięcia. Łap, oswajaj i hoduj rzadkie gatunki zwierząt. W miarę zdobywania poziomów, zwierzęta domowe otrzymują losowe bonusy. Potrzebna będzie szczęście lub ciężka praca, aby stworzyć idealną kombinację. Dołącz do grup, twórz gildie lub graj sam. Poluj na ogromnych bossów i eksploruj mroczne lochy! Buduj, rozwijaj się i podróżuj do stref PvP i PvE. Możesz również podjąć wyzwanie i udać się na tajemnicze kontynenty z różnorodnymi biomami, mieszkańcami i warunkami, na przykład na Wyspę Plagi – czytamy w opisie gry.

Jeszcze jedna gra za darmo na Steam

Aby odebrać darmowe Wild Terra 2: New Lands, udajcie się pod ten adres. Wystarczy kliknąć „Dodaj do konta”. Promocja trwa tylko do 18 grudnia do godziny 19:00 czasu polskiego.