Haddonfield Heights w pełnej krasie. Zwiastun nowej gry Halloween ujawnia pierwszą lokację

Ikona horroru powraca w nowej, asymetrycznej odsłonie wieloosobowej.
Firma IllFonic, znana ze swojego doświadczenia w tworzeniu asymetrycznych gier grozy, ujawniła pierwszą mapę ze swojego nadchodzącego projektu opartego na franczyzie Halloween. Tytuł ten, którego premierę zaplanowano na wrzesień 2026 roku, został pierwotnie ogłoszony w sierpniu 2025 roku. Teraz, w trakcie wydarzenia PC Gaming Show: Most Wanted 4 grudnia, IllFonic opublikowało nowy zwiastun, oficjalnie prezentując pierwszą lokację w grze.
Pierwsza mapa nadchodzącego Halloween od IllFonic ujawniona
Mapa nosi nazwę Haddonfield Heights i została zaprojektowana, aby oddać esencję podmiejskiego horroru. Sceneria poziomu, usytuowana w cieniu miejskiej wieży ciśnień, charakteryzuje się schludnymi trawnikami i żywopłotami, które po zmroku przekształcają się w groźny labirynt pełen ślepych zaułków.
Jordan Mathewson, dyrektor ds. projektowania w IllFonic, w specjalnym komunikacie podkreślił, że intencją twórców było, aby gracze poczuli komfort znajomego sąsiedztwa rodem z filmu, tuż przed tym, jak dopadnie ich panika. Każdy element projektu – podwórka, korytarze i żywopłoty – został skonstruowany w celu wzmocnienia poczucia napięcia oraz nagradzania sprytnej gry, niezależnie od tego, czy dana postać poluje, czy jest ścigana.
Twórcy potwierdzili, że gra będzie wspierać rozgrywkę online zarówno w trybie PvP, jak i kooperacji, a także będzie dostępna opcja gry w trybie solo. Gracze, którzy wcielą się w postać Michaela Myersa, będą odpowiedzialni za śledzenie i eliminowanie sąsiadów pojedynczo. Z kolei cywile będą musieli wykazać się czujnością, zbierać niezbędne zaopatrzenie i ścigać się z czasem, aby znaleźć działający telefon i wezwać policję.
Wcielając się w Michaela, gracze zakładają maskę, stają się Boogeymanem i z nieustępliwą obsesją prześladują niewinnych mieszkańców. Obdarzony koszmarnym zestawem umiejętności Michael wykorzystuje cienie i skradanie się, aby zaspokoić swoją żądzę krwi. Nie oznacza to jednak, że Haddonfield podda się bez walki. Przerażeni mieszkańcy miasta wezwą lokalne władze, a nawet będą walczyć w obliczu zagrożenia, co zmusi Michaela do unikania wykrycia. Po raz pierwszy fani przełomowego filmu będą mogli zobaczyć upiorne wydarzenia z „The Night He Came Home” oczami Michaela Myersa w oddzielnym trybie fabularnym dla jednego gracza.
Premiera gry Halloween została zaplanowana na 8 września 2026 roku. Tytuł trafi na komputery osobiste, a także na konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S.
