Haddonfield Heights w pełnej krasie. Zwiastun nowej gry Halloween ujawnia pierwszą lokację

Mapa nosi nazwę Haddonfield Heights i została zaprojektowana, aby oddać esencję podmiejskiego horroru. Sceneria poziomu, usytuowana w cieniu miejskiej wieży ciśnień, charakteryzuje się schludnymi trawnikami i żywopłotami, które po zmroku przekształcają się w groźny labirynt pełen ślepych zaułków.

Firma IllFonic, znana ze swojego doświadczenia w tworzeniu asymetrycznych gier grozy, ujawniła pierwszą mapę ze swojego nadchodzącego projektu opartego na franczyzie Halloween. Tytuł ten, którego premierę zaplanowano na wrzesień 2026 roku, został pierwotnie ogłoszony w sierpniu 2025 roku . Teraz, w trakcie wydarzenia PC Gaming Show: Most Wanted 4 grudnia, IllFonic opublikowało nowy zwiastun, oficjalnie prezentując pierwszą lokację w grze.

Jordan Mathewson, dyrektor ds. projektowania w IllFonic, w specjalnym komunikacie podkreślił, że intencją twórców było, aby gracze poczuli komfort znajomego sąsiedztwa rodem z filmu, tuż przed tym, jak dopadnie ich panika. Każdy element projektu – podwórka, korytarze i żywopłoty – został skonstruowany w celu wzmocnienia poczucia napięcia oraz nagradzania sprytnej gry, niezależnie od tego, czy dana postać poluje, czy jest ścigana.

Twórcy potwierdzili, że gra będzie wspierać rozgrywkę online zarówno w trybie PvP, jak i kooperacji, a także będzie dostępna opcja gry w trybie solo. Gracze, którzy wcielą się w postać Michaela Myersa, będą odpowiedzialni za śledzenie i eliminowanie sąsiadów pojedynczo. Z kolei cywile będą musieli wykazać się czujnością, zbierać niezbędne zaopatrzenie i ścigać się z czasem, aby znaleźć działający telefon i wezwać policję.