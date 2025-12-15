Zaloguj się lub Zarejestruj

Po 10 latach od premiery nadchodzi największa aktualizacja gry Fallout Shelter

Patrycja Pietrowska
2025/12/15 14:00
0
0

Fallout Shelter z Sezonami i nową historią.

Gra Fallout Shelter, która zadebiutowała w 2015 roku, tuż przed premierą Fallout 4, utrzymała status istotnego elementu serii, będąc początkowo tytułem stworzonym z myślą o urządzeniach mobilnych. W tej produkcji gracze pełnią rolę nadzorców, a ich zadaniem jest zarządzanie własnym schronem, wysyłanie mieszkańców na misje na pustkowia, rozwijanie ich umiejętności oraz odtwarzanie cywilizacji na zniszczonej planecie. Do 2025 roku grę pobrano ponad 250 milionów razy, a sama produkcja została udostępniona na wielu platformach. Zespół deweloperski ogłosił niedawno na Steam, że Fallout Shelter otrzymało największą aktualizację w historii istnienia gry.

Fallout Shelter
Fallout Shelter

Fallout Shelter z największą aktualizacją w historii gry

Ta duża aktualizacja została wprowadzona niemal dziesięć lat po oryginalnym debiucie gry. Zawartość wnosi na platformę Steam wiele lat treści, które wcześniej były dostępne wyłącznie dla użytkowników mobilnych. Wśród nowości znalazły się dodatkowe wątki zadań, nowe rodzaje broni, postacie oraz zestawy tematyczne.

GramTV przedstawia:

Najważniejszym elementem jest wprowadzenie Sezonów Fallout Shelter. Są to czasowo ograniczone wydarzenia, które mają na celu wzbogacenie gry o nowe doświadczenia i oferują ekskluzywne nagrody. Sezony wprowadzają również zupełnie nową mechanikę koła fortuny. Pierwszy Sezon otrzymał nazwę Viva New Vegas.

Aktualizacja wprowadza również rozbudowany wątek fabularny zatytułowany Power Struggle, który składa się z ośmiu zadań i doskonale odzwierciedla wydarzenia przedstawione w serialu telewizyjnym. Misja ta została wzbogacona o wszystkie główne postacie znane z telewizyjnej produkcji. Ponadto, fani serialu mają szansę odblokować nawet CX404, uroczego psa adoptowanego przez Ghoula, który może dołączyć do schronu jako nowy zwierzak. Największa aktualizacja Fallout Shelter jest już dostępna.

Źródło:https://insider-gaming.com/fallout-shelter-largest-update-yet-comes/

Tagi:

News
aktualizacja
Bethesda
free-to-play
Fallout
survival
postapokalipsa
Fallout Shelter
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112