Po 10 latach od premiery nadchodzi największa aktualizacja gry Fallout Shelter

Gra Fallout Shelter, która zadebiutowała w 2015 roku, tuż przed premierą Fallout 4, utrzymała status istotnego elementu serii, będąc początkowo tytułem stworzonym z myślą o urządzeniach mobilnych. W tej produkcji gracze pełnią rolę nadzorców, a ich zadaniem jest zarządzanie własnym schronem, wysyłanie mieszkańców na misje na pustkowia, rozwijanie ich umiejętności oraz odtwarzanie cywilizacji na zniszczonej planecie. Do 2025 roku grę pobrano ponad 250 milionów razy, a sama produkcja została udostępniona na wielu platformach. Zespół deweloperski ogłosił niedawno na Steam, że Fallout Shelter otrzymało największą aktualizację w historii istnienia gry.

Fallout Shelter z największą aktualizacją w historii gry

Ta duża aktualizacja została wprowadzona niemal dziesięć lat po oryginalnym debiucie gry. Zawartość wnosi na platformę Steam wiele lat treści, które wcześniej były dostępne wyłącznie dla użytkowników mobilnych. Wśród nowości znalazły się dodatkowe wątki zadań, nowe rodzaje broni, postacie oraz zestawy tematyczne.