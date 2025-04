Days Gone Remastered ze sporymi nowościami. Twórcy przybliżyli szczegóły trybu hordy

Bend Studio ujawniło kolejne informacje dotyczące trybu Horde Assault w nadchodzącym Days Gone Remastered. Będzie to jeden z dodatków, który wyróżni odświeżoną wersję od oryginału. Najnowszy komunikat twórców zdradza szczegóły dotyczące rozgrywki, w tym dostępne postacie oraz bronie.

Days Gone Remastered - co znajdzie się w trybie Horde Assault?

Według informacji podanych przez twórców Days Gone Remastered, tryb Horde Assault powinien zająć przeciętnemu graczowi około 10 godzin rozgrywki - oczywiście w przypadku, kiedy chcemy odblokować wszystko. Do dyspozycji będziemy mieli 18 postaci, ponad 20 różnych broni, cztery mapy oraz system modyfikatorów które wpłyną na poziom trudności. Całą listę możemy zobaczyć we wpisie deweloperów.