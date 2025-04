Znamy dokładną godzinę premiery Days Gone Remastered. Twórcy potwierdzają datę debiutu

Szczegóły premiery Days Gone Remastered.

Globalna premiera Days Gone Remastered nastąpi 25 kwietnia o godzinie 6:00 czasu polskiego. Warto zaznaczyć, że tytuł nie będzie oferować wczesnego dostępu.

Oficjalna data premiery Days Gone Remastered została ustalona na 25 kwietnia 2025 roku. W odświeżonej wersji, oprócz poprawek graficznych wykorzystujących możliwości nowszego sprzętu, gracze mogą spodziewać się także nowych funkcji rozgrywki. Pojawi się między innymi tryb Horde Assault, który postawi przed graczami wyzwanie pokonania coraz silniejszych grup przeciwników. Tryb zapewni 10 dodatkowych godzin zabawy, 18 grywalnych postaci czy 4 mapy.

W lutym oficjalnie zapowiedziano Days Gone Remastered . Kilka dni temu poznaliśmy między innymi szczegóły trybu hordy , a wcześniej dowiedzieliśmy się, że w grze zobaczymy nowe osiągnięcia . Teraz twórcy potwierdzili datę debiutu, a także dokładną godzinę premiery tytułu.

Na zakończenie przypomnijmy raz jeszcze, że Days Gone Remastered zadebiutuje na PlayStation 5 już 25 kwietnia. Posiadacze oryginalnej wersji Days Gone będą mogli dokonać uaktualnienia do wersji Remastered za opłatą wynoszącą 10 dolarów.