Czy to koniec Forzy Motorsport? Były pracownik Turn 10 twierdzi, że kultowa seria została anulowana

Czy to koniec pewnej epoki w grach wyścigowych? Podobno seria Forza Motorsport została anulowana.

Turn 10 Studios zamknęło projekt Forza Motorsport i zespół już nie istnieje. To bardzo smutny dzień dla jednej z najlepszych serii gier wyścigowych. Uwielbiałem tam pracować.

Ostatnia odsłona Forza Motorsport zadebiutowała w 2023 roku. Choć Xbox nie ujawnił oficjalnych danych sprzedażowych, gra otrzymała bardzo dobre recenzje – 83/84 punkty na Metacritic i 84% na OpenCritic. Jednak w dniu premiery nie było różowo o czym możecie się dowiedzieć z naszej recenzji.

Oprócz Turn 10, zwolnienia dotknęły także inne studia Xboxa, w tym Rare, ZeniMax oraz kilka zespołów pracujących nad Call of Duty. Szacuje się, że z działu gier Xbox zwolniono od 1000 do 2000 pracowników, jednak oficjalna liczba nie została jeszcze potwierdzona. To już czwarta fala zwolnień w Microsoft i Xbox w ciągu ostatnich 18 miesięcy.

Fala redukcji etatów nastąpiła tuż po pojawieniu się plotek, że Phil Spencer, szef Xboxa, planuje przejść na emeryturę po premierze kolejnej generacji konsol. Pogłoski te zostały jednak zdementowane przez głównego rzecznika firmy.

Póki co nie wygląda to dobrze, ale Forza Motorsport jest silną marką, więc jestem dobrej myśli, że prędzej czy później ten tytuł powróci w jakiejś formie.