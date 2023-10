Recenzja Forza Motorsport - miało być perfekcyjnie, ale...

Nie ukrywam, że podobnie jak wielu fanów serii chciałbym zobaczyć Turn 10 w najlepszej możliwej formie po to, aby również Xbox miał swoją flagową grę wyścigową na swojej platformie. Podobnie, jak ma to miejsce w przypadku Gran Turismo u „niebieskich”. Po prostu równowaga we wszechświecie powinna być zachowana, a każda gra balansująca zgrabnie na granicy arcade i symulacji jest na wagę złota, jeśli jest wykonana poprawnie.

I tutaj zaczynają się schody, ponieważ Forza Motorsport raczej złotymi zgłoskami w historii gier wyścigowych się nie zapisze. Z jednej strony ze względu na recykling pomysłów, z drugiej strony problemy pojawiające się na każdym kroku, a dokładając do tego fakt niespełnionych nadziei rysuje się w tym wszystkim obraz sporego rozczarowania.

O tym, co się udało…

Żeby jednak nie było zbyt negatywnie to muszę przyznać jedno – Forza Motorsport to tytuł, w którym nadal można dobrze się bawić, jeśli obniżymy swoje oczekiwania. Tak zwyczajnie, bez większego zastanowienia, ponieważ tak jak w poprzednich odsłonach serii można ze ścigania się czerpać niesamowitą przyjemność w zależności od wybranego auta. Tym bardziej, że Turn 10 postanowiło trochę popracować nad ogólnym zachowaniem pojazdów w trakcie wyścigów oraz tym, jak sprawują się opony w zależności od warunków na torze. Nie mówię tutaj tylko o mokrym i suchym torze, ale również i różnych nawierzchni oraz tego, jak nagumowany jest tor po pewnym czasie. Zresztą, stopień nagumowania toru możemy również zmieniać dowolnie przy konstruowaniu własnych wyścigów.

Podobnie ma się sprawa ze zmianą pogody oraz czasu w trakcie wyścigów. Jest to o tyle dobre, że wreszcie te zmiany nie są przypisane tylko i wyłącznie do konkretnych sytuacji w ramach kampanii (np. w Forza Motorsport 7 zmiana nocy w dzień była widoczna tylko w jednym wyścigu na torze Austin i może kilku poza tym scenariuszem) i również możemy sobie co nieco dostroić w ramach ustawień dowolnego wyścigu. Jeśli więc marzyliście o tym, żeby pojechać symulację wyścigu 24h Le Mans to jest to jak najbardziej możliwe. Nie jest to co prawda poziom tego, co oferuje Gran Turismo 7 względem modyfikacji pogody oraz symulacji wysychania toru w trakcie wyścigu, ale to nadal bardzo dobry wstęp dla tych, którzy chcieliby bez większej spiny pojeździć w kilku różnych scenariuszach. Tym bardziej, że upływ czasu to również nieco inne zmiany związane z zachowaniem samochodu np. niższa temperatura nocą będzie zdecydowanie mocniej wychładzać opony, co jest logiczne.

Oczywiście można byłoby tu również mówić o tym, że Forza Motorsport ma ok. 500 aut na start oraz jakieś 25 torów, gdzie obok dobrze znanych i lubianych pojawiają się również fikcyjne, dobrze znane z serii Forza miejscówki z różnymi wariantami do ścigania. Można byłoby tutaj dyskutować o tym na ile jest to powtórka z rozrywki w kontekście poprzednich odsłon serii (Ford Focus ST będący z kierownicą z prawej strony co pamiętają najstarsi fani Forzy Motorsport), ale przebudowane trasy od nowa w porównaniu do Forzy Motorsport 7 spokojnie wystarczą do tego, aby było różnorodnie, a wraz z kolejnymi aktualizacjami jest szansa, że będzie tego naprawdę sporo (Yas Marina na krótko po premierze, Nurburgring Nordschleife na początku roku 2024).

Problem w tym, że idąc dalej tym tropem przychodzi pewne zderzenie się z rzeczywistością.

… oraz o tym, co nie wyszło.

Chciałoby się powiedzieć, że wszystko, ale zacznę może od tego, że chyba najbardziej rozczarowuje fakt, iż Forza Motorsport z faktycznym „motorsportem” ma naprawdę niewiele wspólnego. Przynajmniej od strony kampanii, która w przypadku Builders Cup głównie opiera się na jeżdżeniu przeróżnymi nowszymi i starszymi maszynami oraz ulepszaniu ich z wyścigu na wyścig. I tak naprawdę to tyle, bo jeśli spojrzymy sobie na to jaki jest rozkład turniejów w ramach całego pucharu, to można mieć tutaj spore poczucie deja vu. Wiele z tego bowiem było już w poprzednich częściach Forza Motorsport, a niektóre wprowadzenia również pomija się błyskawicznie.

Najgorsze jest jednak to, iż tak naprawdę w trakcie zabawy z Forza Motorsport można mieć wrażenie, że to kolejna część serii… Need For Speed: Shift. I nie jest to w żadnym wypadku zarzut w kierunku Turn 10, bo uwielbiam tę podserię tworzoną przez Slighty Mad Studios i żałuję, że Project Cars nie poszło głębiej w stylu „od zera do prawdziwego racera”. Tutaj aż się prosiło o bardzo podobny scenariusz, gdzie zaczynamy od brania udziału w mniejszych wyścigach dla amatorów, którzy budują własne auta (Builders Cup), aby później mierzyć coraz wyżej do najwyższej klasy wyścigowej, w której możemy ścigać się Caddilaciem z klasy LMDh. I nie jest to coś, co wymaga zbytnio wybujałej fabuły, a raczej poukładania wszystkiego tak, aby każdy zakup samochodu oraz części do niego przeznaczonych ekscytował gracza. Zresztą, sam fakt wprowadzenia poziomów aut i odblokowywania modyfikacji wraz z nimi również w Builders Cup nieco rozbija się o lodową skałę niczym statek pasażerski na Atlantyku – wszystko postępuje szybko, a przywiązanie do danego auta jest znikome, ponieważ po wszystkim i tak zmienimy kategorię zaczynając wszystko od zera.

Sama struktura wyścigów nie jest zła, bowiem mamy kilka okrążeń testowych po których wybieramy miejsce startowe (im dalej tym wyższa wygrana) i przechodzimy do wyścigu. Tutaj jednak zaskakującym jest to, iż większość wyścigów można bardzo łatwo wygrać… obniżając ilość paliwa na pokładzie na tę, która wymagana jest do ukończenia zawodów. Cała reszta AI ma bowiem tak dziwne strategie paliwowe, iż koniec końców wyprzedzanie ich w pierwszej fazie wyścigu jest łatwe również na wyższych poziomach trudności. Co innego fakt, iż sama sztuczna inteligencja kierowców również pozostawia wiele do życzenia stosując bardzo dziwne punkty hamowania przy wysokich prędkościach, jak również zachowując się bardzo agresywnie wykonując nawet tzw. pit maneuver (uderzenie tylny bok samochodu, przez co zaliczamy obrót). Tutaj niestety trzeba przyznać, że Turn 10 rezygnując z klasycznych Driveavatarów nieco symulujących styl danego gracza i wprowadzając coś korzystającego z techniki machine learning po prostu przedobrzyło. Do tego stopnia, że w trakcie jednego z mocno deszczowych wyścigów, gdy mój samochód ledwo się prowadził na miękkich oponach… AI wyprzedzało mnie na pełnym gazie tylko po to, aby zjechać po opony deszczowe.