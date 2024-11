Czeskie studio może mieć powody do dumy. Kingdom Come Deliverance ze znakomitą sprzedażą

Kingdom Come Deliverance ze świetną sprzedażą. Warhorse Studios podaje wynik

Deweloperzy z Warhorse Studios podzielili się nowymi informacjami związanymi ze sprzedażą Kingdom Come Deliverance. Jak przekazano za pośrednictwem mediów społecznościowych, pierwsza odsłona przygód Henryka rozeszła się w liczbie 8 milionów egzemplarzy. W lutym dowiedzieliśmy się, że licznik wskazywał na 6 milionów, co oznacza, że w ciągu kilku ostatnich miesięcy do rozgrywki dołączyło kolejne 2 miliony graczy.

Zainteresowanie wokół tytułu najwyraźniej nie maleje, na co wpływ mogła mieć również wspomniana wyżej zapowiedź Kingdom Come Deliverance 2. Przypomnijmy, że pierwotnie gra miała zadebiutować jeszcze w 2024 roku, jednak ten termin jest już nieaktualny. Nowa data premiery to 11 lutego 2025 roku, a gra zmierza na PC oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S.