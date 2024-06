Dlaczego tak bardzo czekam na Kingdom Come: Deliverance 2?

Czas na kontynuację hitu!

Kiedy piszę te słowa jest 20 czerwca 2024 roku, co oznacza, że niemalże wszyscy czekają na premierę Elden Ring: Shadow of the Erdtree, z którym spędziłem w ostatnim czasie kilkadziesiąt godzin (moją recenzję znajdziecie oczywiście na gram.pl). Niewątpliwie była to jedna z najbardziej oczekiwanych przeze mnie gier nadchodzących miesięcy, ale - rzecz jasna - nie jedyna. (Gier, bo Elden Ring: Shadow of the Erdtree jest na tyle obszerne, że mogłoby funkcjonować oddzielnie, a nie w formie dodatku). Teraz odliczam już miesiące, a gdy poznam konkretną datę premiery, to oczywiście tygodnie i potem dni do rynkowego debiutu Kingdom Come: Deliverance 2, a więc pełnoprawnej kontynuacji hitu Warhorse Studios sprzed ponad sześciu lat.

Kingdom Come: Deliverance 2

Kingdom Come: Deliverance przed “dwójką”

Przyznaję się bez bicia - przeszedłem Kingdom Come: Deliverance tylko raz (zachęcam oczywiście do zapoznania się z recenzją na gram.pl). Od momentu, gdy pokochałem tę grę w 2018 roku i w chwili, gdy ujrzałem napisy końcowe obiecałem sobie, że jeszcze do niej wrócę, by spróbować swoich sił choćby w hardkorowym wariancie rozgrywki. Plany planami, życie życiem, choć w międzyczasie sprawdziłem, jak tytuł działa na Switchu. Zamierzam jednak dokładnie przypomnieć sobie przygody Henryka, czyli syna zwykłego kowala będącego głównym bohaterem Kingdom Come: Deliverance zanim “dwójka” ujrzy światło dzienne. Wynika to zarówno z mojej osobistej chęci, jak i konieczności, bo Warhorse Studios zapowiedziało, że pod względem fabularnym Kingdom Come: Deliverance 2 będzie właśnie kontynuować wydarzenia ukazane w pierwowzorze. Akcja rozpocznie się tydzień po fabule z Kingdom Come: Deliverance. Także warto sobie przypomnieć, o czym traktowała historia, wszak dzisiaj, po tak długim czasie jaki minął od premiery Kingdom Come: Deliverance, nie pamiętam zbyt wiele. Nie trzeba jednak tego robić, o czym przekonacie się w dalszej części tekstu.

Niezapomniana rozgrywka

Kingdom Come: Deliverance urzekło mnie od samego początku, bo to RPG z krwi i kości. Już pierwsze zadanie fabularne, jakże błahe zresztą, bo polegające na odzyskaniu długu i kupieniu raptem paru przedmiotów, dało się rozwiązać na wiele sposobów. Mogliśmy przekonać dłużnika, by wypłacił nam kasę, wrócić do ojca z podkulonym ogonem czy też po prostu samemu zabrać ze skrzyni pieniądze. Dalej było jeszcze lepiej. Tym bardziej, że Kingdom Come: Deliverance pozwalało na to, by niemalże wszystkie problemy rozwiązać w sposób polubowny, a więc rozmową. Była raptem jedna sytuacja (przez kilkadziesiąt godzin potrzebnych na ukończenie całości), w której musieliśmy sięgnąć po broń białą. Uzasadniona zresztą mocno fabularnie, o czym przekonaliście się zapewne grając w Kingdom Come: Deliverance lub przekonacie się, gdy sięgnięcie po tę wyśmienitą produkcję.

Inne elementy z Kingdom Come również na plus

Nie samą rozgrywką człowiek jednak żyje, dlatego też Kingdom Come: Deliverance uwielbiam z wielu innych powodów. Wspomniałem już o bohaterze, który rozpoczyna swoją przygodę jako zwykły chłopak, syn wiejskiego kowala. Oczywiście nie będę zdradzał nic więcej, ale powiem jedynie, że bardzo szybko z nastolatka musi stać się mężczyzną, opuszczając rodzinne strony i wyruszając w nieznane. Historia jest mocnym punktem tytułu, bo odpowiada za nią nie kto inny, jak Daniel Vavra, szef Warhorse Studios, któremu zawdzięczamy fenomenalną opowieść zaprezentowaną w grze Mafia: The City of Lost Heaven z 2002 roku, która kilka lat temu doczekała się remake’u.