Aktor Henryka z Kingdom Come: Deliverance 2 żegna się ze studiem. Fani zaniepokojeni informacją

Odtwórca głównej roli w Kingdom Come: Deliverance 2 opublikował w sieci wiadomość, w której żegna się on z fanami gry ogłaszając koniec współpracy z Warhorse Studios. Niestety ta wiadomość zmartwiła wielu fanów, ponieważ sugeruje ona brak planowanego powrotu w ramach przyszłych projektów.

Kingdom Come: Deliverance 2 - Gracze zmartwieni komunikatem aktora

W serwisie Twitter/X pojawił się post Toma McKay, który podzielił się zdjęciami z sesji motion capture oraz krótkim komunikatem sugerującym, że jest to ostatnie zlecenie wykonane dla twórców Kingdom Come: Deliverance 2. Po tych słowach wielu fanów gry zaniepokoiło się, że jest to koniec Henryka w takiej formie jak do tej pory. Niestety, aktor nie postanowił wyjaśnić, co miał na myśli pisząc słowa “mój ostatni dzień kiedykolwiek”.

