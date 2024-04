Kingdom Come: Deliverance II oficjalnie zapowiedziane

Będzie to pełnoprawna kontynuacja pierwszej części z 2018 roku.

Koniec z domysłami i przeciekami. Warhorse Studios ujawniło pierwsze szczegółowe informacje na temat Kingdom Come: Deliverance II. Gra zostanie wydana w ciągu najbliższych miesięcy w wersjach na PC oraz konsole Xbox Series X/S i PlayStation 5. Produkcja ma bazować na technologii CryEngine. Pod względem fabularnym mamy otrzymać pełnoprawną kontynuację, lecz całość jest tworzona w taki sposób, aby była również zrozumiała dla tych, którzy nie mieli do czynienia z pierwszą częścią Kingdom Come: Deliverance. Warto również dodać, że prace nad grą trwają od sześciu lat, a bierze w nich udział znacznie większy zespół niż ten odpowiedzialny za “jedynkę”. Kingdom Come: Deliverance II – pierwsze informacje Kingdom Come: Deliverance II będzie grą RPG akcji z perspektywy pierwszej osoby osadzoną w XV-wiecznych Czechach podczas chaotycznej wojny domowej. Autorzy oddadzą do naszej dyspozycji otwarty świat (dużo większy niż w pierwszej odsłonie), który będziemy eksplorować zarówno pieszo, jak i konno.

Za sprawą Kingdom Come: Deliverance II ponownie wcielimy się w znanego z pierwszej części Henryka ze Skalicy uwikłanego w opowieść o zemście, zdradzie i odkryciach. Wyruszy on w podróż rozpoczynającą się w skromnej kuźni kowalskiej, a kończącej się na dworze królewskim. Podczas rozgrywki odwiedzimy ulice miast, bujne lasy i wiele innych, różnorodnych lokacji, gdzie spotkamy rozmaite postacie, z którymi przeprowadzimy rozbudowane dialogi. O tym, że najistotniejszym elementem Kingdom Come: Deliverance II ma być fabuła (niespodzianka) świadczy chociażby fakt, że na potrzeby gry zarejestrowano ponad pięć godzin przerywników filmowych. Na ekranie zobaczymy zarówno fikcyjne, jak i historyczne postacie, w tym króla Węgier, Zygmunta Czerwonego Lisa. Stawimy czoła oczywiście nie tylko samemu władcy, ale także - choć może przede wszystkim - jego sojusznikom. Tak jak “w jedynce”, również w Kingdom Come: Deliverance II podejmowane przez nas decyzje mają wpływać na przebieg historii i wygląd świata przedstawionego. Zarazem ukształtują one charakter głównego bohatera i to, jak zareagują na niego inni ludzie. Tym bardziej, że na swojej drodze spotkamy przedstawicieli szlachty, ale także zwykłych chłopów.

GramTV przedstawia:

Kingdom Come: Deliverance II to RPG, w którym będziemy mogli swobodnie modyfikować poszczególne elementy wyposażenia, umiejętności czy wreszcie wygląd Henryka. Będziemy mogli walczyć za pomocą rozmaitych typów broni białej zarówno wręcz, jak i na dystansie (także podczas jazdy konno), bo w grze nie zabraknie łuków. Fani bezpośrednich konfrontacji z przeciwnikami powinni być zatem ukontentowani, tak samo zresztą jak gracze, którzy preferują eliminowanie wrogów z zaskoczenia. Zobacz trailer z gry Kingdom Come: Deliverance II Kingdom Come: Deliverance II ujawniono w serwisie YouTube na stosunkowo obszernym materiałem wideo. Zgodnie z wcześniejszymi plotkami, był to live action trailer, w którym gra została zapowiedziana przez aktora wcielającego się w postać Henryka (użyczył mu on nie tylko swojego głosu, ale również aparycji). Następnie pokazano rozbudowany zwiastun na silniku gry. Później natomiast o Kingdom Come: Deliverance II powiedzieli więcej sami twórcy, w tym przede wszystkim Daniel Vavra założyciel Warhorse Studios, który odpowiedzialny jest także za scenariusz pierwszej odsłony cyklu Mafia. Pokazano również kulisy powstawania ścieżki dźwiękowej z udziałem orkiestry… Nie przedłużając, zapraszamy do oglądania. Poniżej natomiast opublikowaliśmy całą zapowiedź gry, a także sam trailer Kingdom Come: Deliverance II. Kingdom Come: Deliverance II - pierwsze screeny Oficjalnej zapowiedzi Kingdom Come: Deliverance II towarzyszą również zrzuty ekranowe udostępnione przez Warhorse Studios. Widzimy na nich między innymi sylwetkę głównego bohatera czy przepiękne krajobrazy. Wszystkie screenshoty możecie zobaczyć poniżej. Czekamy na więcej! Nie wiemy jeszcze niestety, kiedy poznamy dzienną datę premiery. Choć i tak niezwykle zaskakujące jest to, że Kingdom Come: Deliverance II ukaże się jeszcze w 2024 roku.

Adam "Harpen" Berlik W gram.pl od 2008 roku, w giereczkowie od 2002. Redaktor, recenzent. Podobno dużo gra w Soulsy, choć sam twierdzi, że to nieprawda. To znaczy gra, ale nie aż tak dużo.