Kingdom Come: Deliverance 2 z ogromnym scenariuszem. Rekord Baldur’s Gate 3 zagrożony

Warhorse Studios podzieliło się imponującymi liczbami.

W trakcie targów gamescom 2024 opublikowano ponad 25-minutowy gameplay z Kingdom Come: Deliverance 2. Zgodnie z zapowiedziami kontynuacja przygód Henryka będzie ogromną i rozbudowaną produkcją, co potwierdzają również najnowsze wieści. Nowe RPG od Warhorse Studios będzie mogło bowiem pochwalić się imponujących rozmiarów scenariuszem. Scenariusz Kingdom Come: Deliverance 2 zawiera ponad 2 miliony słów Konkretnymi liczbami podzielił się Daniel Vavra, czyli reżyser kreatywny gry. Zgodnie z przekazanymi informacjami scenariusz Kingdom Come: Deliverance 2 zawiera 2,2 miliona słów, co przekłada się na 11 tysięcy „typowych stron scenariuszowych”. Deweloper dodaje, że można to porównać do 100 skryptów standardowego 2-godzinnego filmu lub 25 średniej długości książek.

Wygląda na to, że za kilka miesięcy Kingdom Come: Deliverance 2 pobije rekord Guinessa należący do Baldur’s Gate 3. Scenariusz najnowszego RPG od Larian Studios zawiera ponad 2 miliony słów i jest „najdłuższym scenariuszem do gry wideo” w historii. Warhorse Studios najwyraźniej postanowiło jednak pójść o krok dalej i przygotować nieco bardziej rozbudowaną historię.

Na koniec warto przypomnieć, że Kingdom Come: Deliverance 2 powstaje z myślą o komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Gra ma zadebiutować na wymienionych platformach 11 lutego 2025 roku. Zainteresowanych nadchodzącą produkcją Warhorse Studios zachęcamy również do lektury: Kingdom Come Deliverance 2 – grałem kilka godzin i nie chciałem kończyć.

