Cyberpunk 2077 zapowiada coś nowego. Opublikowano kalendarz w mediach społecznościowych

Cyberpunk 2077 ponownie przyciąga uwagę graczy dzięki tajemniczemu wpisowi w mediach społecznościowych. Minęło już prawie pięć lat od kontrowersyjnej premiery gry, która została wtedy skrytykowana za liczne błędy i problemy techniczne, przez co dla wielu była praktycznie niegrywalna. Z czasem jednak CD Projekt RED zdołało naprawić swoją reputację licznymi aktualizacjami i poprawkami, które doprowadziły do wydania rozbudowanego dodatku Phantom Liberty w 2023 roku.

Tymczasem na oficjalnym profilu Cyberpunk 2077 na platformie X, pojawiły się tajemnicze obrazki przypominające kalendarz. Zawierają one daty urodzin ważnych postaci z gry, takich jak Johnny Silverhand, Judy Alvarez czy Solomon Reed z dodatku Phantom Liberty, a także rocznicę premiery gry z 10 grudnia 2020 roku. Część pól na kalendarzu jest jednak wyszarzona i podpisana jako „Data Encrypted”, co sugeruje, że CD Projekt RED szykuje jakąś większą zapowiedź na późniejszy termin.

Co może oznaczać ta zagadkowa akcja? Spekulacji nie brakuje. Niedawno ujawniono, że Cyberpunk 2077 ma trafić na nadchodzącą konsolę Nintendo Switch 2 jeszcze w tym roku, ale tajemnicze wpisy pojawiły się już po tej informacji, więc prawdopodobnie chodzi o coś innego. Możliwe, że CD Pojekt RED szykuje więcej informacji o Project Orion albo o nowym anime w uniwersum Cyberpunka, które ma powstać we współpracy z Netfliksem, co było by fajną opcją po sukcesie Cyberpunk: Edgerunners z 2022 roku.