Kingdom Come: Deliverance obchodzi 6. urodziny. Twórcy mają powody do dumy

Kingdom Come: Deliverance zadebiutowało na rynku już 6 lat temu. Produkcja cieszy się dużym uznaniem wśród graczy – 82% z 90 tysięcy ocen użytkowników Steama jest pozytywnych. Z okazji wyjątkowego jubileuszu Warhorse Studios podzieliło się wynikiem sprzedaży, który może napawać deweloperów dumą.

Jak informują na platformie X (dawny Twitter) twórcy Kingdom Come: Deliverance, średniowieczny tytuł sprzedał się już w liczbie 6 milionów egzemplarzy. Wynik napawa dumą członków zespołu Warhorse Studios, którzy w 2018 roku oddali swoje dzieło w ręce graczy. W komunikacie udostępnionym w mediach społecznościowych twórcy podziękowali również wszystkim fanom.

Warto zauważyć, że Kingdom Come: Deliverance nieustannie cieszy się sporą popularnością.Dla twórców jest to z pewnością kolejny powód do radości.