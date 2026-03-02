Zaloguj się lub Zarejestruj

Kolejna darmowa gra na Steam. Prezent na dobre rozpoczęcie nowego miesiąca

Radosław Krajewski
2026/03/02 21:10
Tytuł zadebiutował na rynku półtora roku temu i pozwala zaoszczędzić prawie 70 zł.

Steam postanowił zrobić graczom niespodziankę na początek nowego miesiąca i udostępniono nową grę za darmo. Tym razem do zgarnięcia jest World Crafter TD, czyli survival w otwartym świecie, w którym budujemy własną bazę i musimy chronić ją przed nadciągającymi falami wrogów. Produkcja Tbjbu2 zadebiutowała na rynku w listopadzie 2024 roku i została wyceniona na 67,99 zł. Teraz każdy użytkownik komputerów osobistych może sprawdzić ten tytuł całkowicie za darmo. Poniżej znajdziecie wszystkie szczegóły oferty.

Bardzo wciągająca gra survivalowa z elementami craftingu i tower defense!

Zbieraj surowce, twórz przedmioty, buduj wieżyczki, strzelaj z broni i rozbudowuj teren, aby bronić się przed falami wrogów!

  • Zbieraj surowce i wytwarzaj materiały.
  • Twórz przydatny ekwipunek, wieżyczki oraz konstrukcje.
  • Pokonuj fale przeciwników przy użyciu wieżyczek oraz broni białej i dystansowej.
  • Rozszerzaj teren, aby odkrywać nowe surowce i receptury rzemieślnicze.
  • Zwięzła i niezwykle wciągająca pętla rozgrywki.

Kolejna darmowa gra PC na Steam

Jeżeli chcecie odebrać darmowe World Crafter TD, to udajcie się pod ten adres. Wystarczy kliknąć „Dodaj do konta”. Promocja trwa tylko kilka dni, do 5 marca do godziny 19:00 czasu polskiego.

Tagi:

PC
Steam
Valve
strategia
darmowe gry
oferta
za darmo
survival
cyfrowa dystrybucja
Valve Software
prezent
tower defense
okazja
sklep Steam
gry za darmo
World Crafter TD
Tbjbu2
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

