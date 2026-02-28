Zmiany w Killstreakach w Call of Duty: Warzone. Nowa aktualizacja drugiego sezonu

Studio Raven Software opublikowało szczegółowe informacje o najnowszej aktualizacji Sezonu 2 do Call of Duty: Warzone . Patch wprowadza istotne zmiany w działaniu Killstreaków w kilku trybach rozgrywki oraz poprawki błędów.

Zmniejszono promień wywołania Killstreake’a do 150 metrów (wcześniej 255 metrów). Ograniczono także maksymalną liczbę aktywnych użyć z trzech do dwóch. Ponadto w danym obszarze może być aktywny tylko jeden typ Killstreaka. Jak możemy się dowiedzieć z notatek do aktualizacji:

Indywidualnie możesz użyć jednego Killstreakea danego typu co 20 sekund. Twoja drużyna również może mieć tylko jeden aktywny Killstreak tego typu w tym samym czasie. Po jego wykorzystaniu przeciwnicy otrzymują okno czasowe na kontratak. Będziemy nadal monitorować wykorzystanie i skuteczność Killstreaków we wszystkich trybach i w razie potrzeby wprowadzimy kolejne zmiany.

Aktualizacja naprawia również kilka problemów technicznych, w tym błąd uniemożliwiający prawidłowe zaliczanie postępów w wyzwaniu mistrzowskiego kamuflażu Absolute Zero dla broni NX Ravager oraz problem pozwalający graczom wypadać poza mapę w niektórych miejscach. Twórcy zapowiadają dalsze monitorowanie balansu rozgrywki w Sezonie 2 i kolejne poprawki w razie potrzeby.