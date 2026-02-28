Zmiany w Killstreakach w Call of Duty: Warzone. Nowa aktualizacja drugiego sezonu

Nowa aktualizacja do Call of Duty: Warzone wprowadzi dość istotną zmianę.
Studio Raven Software opublikowało szczegółowe informacje o najnowszej aktualizacji Sezonu 2 do Call of Duty: Warzone. Patch wprowadza istotne zmiany w działaniu Killstreaków w kilku trybach rozgrywki oraz poprawki błędów.
Call of Duty: Warzone ze zmianą w Killstreakach
Twórcy zdecydowali się na korektę częstotliwości pojawiania się Killstreaków w łupach:
Tryby Resurgence – redukcja o 50 procent w skrzynkach z zaopatrzeniem oraz o 25 procent w łupach znajdowanych na ziemi. Zmiana obejmuje również tryb Ranked Play
Tryby Battle Royale – ogólna redukcja liczby Killstreaków o 10 procent
Dodatkowe poprawki objęły takie Killstreaki jak:
Precision Airstrike
Napalm Strike
Cluster Strike
Bunker Buster
Zmniejszono promień wywołania Killstreake’a do 150 metrów (wcześniej 255 metrów). Ograniczono także maksymalną liczbę aktywnych użyć z trzech do dwóch. Ponadto w danym obszarze może być aktywny tylko jeden typ Killstreaka. Jak możemy się dowiedzieć z notatek do aktualizacji:
Indywidualnie możesz użyć jednego Killstreakea danego typu co 20 sekund. Twoja drużyna również może mieć tylko jeden aktywny Killstreak tego typu w tym samym czasie. Po jego wykorzystaniu przeciwnicy otrzymują okno czasowe na kontratak. Będziemy nadal monitorować wykorzystanie i skuteczność Killstreaków we wszystkich trybach i w razie potrzeby wprowadzimy kolejne zmiany.
Aktualizacja naprawia również kilka problemów technicznych, w tym błąd uniemożliwiający prawidłowe zaliczanie postępów w wyzwaniu mistrzowskiego kamuflażu Absolute Zero dla broni NX Ravager oraz problem pozwalający graczom wypadać poza mapę w niektórych miejscach. Twórcy zapowiadają dalsze monitorowanie balansu rozgrywki w Sezonie 2 i kolejne poprawki w razie potrzeby.
