Zmiany w Killstreakach w Call of Duty: Warzone. Nowa aktualizacja drugiego sezonu

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/02/28 20:00
Nowa aktualizacja do Call of Duty: Warzone wprowadzi dość istotną zmianę.

Studio Raven Software opublikowało szczegółowe informacje o najnowszej aktualizacji Sezonu 2 do Call of Duty: Warzone. Patch wprowadza istotne zmiany w działaniu Killstreaków w kilku trybach rozgrywki oraz poprawki błędów.

Call of Duty: Warzone
Call of Duty: Warzone

Call of Duty: Warzone ze zmianą w Killstreakach

Twórcy zdecydowali się na korektę częstotliwości pojawiania się Killstreaków w łupach:

  • Tryby Resurgence – redukcja o 50 procent w skrzynkach z zaopatrzeniem oraz o 25 procent w łupach znajdowanych na ziemi. Zmiana obejmuje również tryb Ranked Play
  • Tryby Battle Royale – ogólna redukcja liczby Killstreaków o 10 procent

Dodatkowe poprawki objęły takie Killstreaki jak:

  • Precision Airstrike
  • Napalm Strike
  • Cluster Strike
  • Bunker Buster

Zmniejszono promień wywołania Killstreake’a do 150 metrów (wcześniej 255 metrów). Ograniczono także maksymalną liczbę aktywnych użyć z trzech do dwóch. Ponadto w danym obszarze może być aktywny tylko jeden typ Killstreaka. Jak możemy się dowiedzieć z notatek do aktualizacji:

Indywidualnie możesz użyć jednego Killstreakea danego typu co 20 sekund. Twoja drużyna również może mieć tylko jeden aktywny Killstreak tego typu w tym samym czasie. Po jego wykorzystaniu przeciwnicy otrzymują okno czasowe na kontratak. Będziemy nadal monitorować wykorzystanie i skuteczność Killstreaków we wszystkich trybach i w razie potrzeby wprowadzimy kolejne zmiany.

Aktualizacja naprawia również kilka problemów technicznych, w tym błąd uniemożliwiający prawidłowe zaliczanie postępów w wyzwaniu mistrzowskiego kamuflażu Absolute Zero dla broni NX Ravager oraz problem pozwalający graczom wypadać poza mapę w niektórych miejscach. Twórcy zapowiadają dalsze monitorowanie balansu rozgrywki w Sezonie 2 i kolejne poprawki w razie potrzeby.

Źródło:https://insider-gaming.com/call-of-duty-warzone-adjusts-killstreaks-in-season-2-patch/

Tagi:

News
Activision
aktualizacja
FPS
strzelanka
Call of Duty
shooter
battle royale
zmiany
Call of Duty: Warzone
aktualizacja gry
gra wieloosobowa
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

