Kolejna gra za darmo na Steam. W prezencie tytuł przetłumaczony na 103 języki

W tym tygodniu gracze PC mogli zgarnąć za darmo wielki hit na Steam. Okazuje się jednak, że w ręce użytkowników komputerów osobistych trafia kolejny prezent. Tym razem na platformie Valve udostępniono za darmo produkcję, która może pochwalić się aż 103 wersjami językowymi.

Just Move:Clean City Messy Battle za darmo na Steam

Na Steam całkowicie za darmo dostępne jest obecnie Just Move:Clean City Messy Battle. Jeśli chcecie odebrać wspomnianą produkcję, to wystarczy, że udacie się na stronę gry na platformie Valve, zalogujecie się na swoje konto i kliknięcie zielony przycisk „Dodaj do konta”.