Kolejna gra za darmo na Steam. W prezencie tytuł przetłumaczony na 103 języki

Mikołaj Ciesielski
2026/02/28 07:00
Sprawdźcie, jaka niespodzianka czeka na użytkowników komputerów osobistych na platformie Valve.

W tym tygodniu gracze PC mogli zgarnąć za darmo wielki hit na Steam. Okazuje się jednak, że w ręce użytkowników komputerów osobistych trafia kolejny prezent. Tym razem na platformie Valve udostępniono za darmo produkcję, która może pochwalić się aż 103 wersjami językowymi.

Steam
Steam

Just Move:Clean City Messy Battle za darmo na Steam

Na Steam całkowicie za darmo dostępne jest obecnie Just Move:Clean City Messy Battle. Jeśli chcecie odebrać wspomnianą produkcję, to wystarczy, że udacie się na stronę gry na platformie Valve, zalogujecie się na swoje konto i kliknięcie zielony przycisk „Dodaj do konta”.

GramTV przedstawia:

Na koniec watro dodać, że Just Move:Clean City Messy Battle dostępne będzie za darmo na Steam tylko przez kilka najbliższych dni. Oferta kończy się bowiem 4 marca 2026 roku o 19:00 czasu polskiego. Poniżej znajdziecie natomiast zwiastun wspomnianej produkcji.

Źródło:https://store.steampowered.com/app/3414900/Just_MoveClean_City_Messy_Battle/

Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

