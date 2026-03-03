Zaloguj się lub Zarejestruj

To koniec Highguard. Błyskawiczne zamknięcie serwerów

Radosław Krajewski
2026/03/03 22:01
To musiało się tak skończyć patrząc na liczbę graczy.

Highguard nie przetrwała nawet dwóch miesięcy od premiery. Studio Wildlight ogłosiło, że projekt zostanie definitywnie wyłączony już 12 marca. Decyzja ma związek z problemami po debiucie, redukcją zespołu oraz niewystarczającą liczbą aktywnych graczy.

Highguard

Highguard – zapowiedziano wyłączenie serwerów gry już 12 marca

Produkcja zadebiutowała 26 stycznia, jednak już od pierwszych dni mierzyła się z krytycznym odbiorem użytkowników platformy Steam. Mimo prób ratowania sytuacji poprzez aktualizacje oraz wprowadzanie nowych trybów rozgrywki, zainteresowanie tytułem szybko zaczęło spadać. W lutym studio zdecydowało się na zmniejszenie zespołu deweloperskiego, a teraz zapadła ostateczna decyzja o zakończeniu wsparcia.

Twórcy Highguard poinformowali o tym w oficjalnym komunikacie skierowanym do społeczności graczy:

Dziś dzielimy się trudną wiadomością. Podjęliśmy decyzję o definitywnym zamknięciu Highguard 12 marca.

Od momentu premiery ponad dwa miliony graczy wkroczyło do świata Highguard. Dzieliliście się opiniami, tworzyliście własne materiały i wielu z was wierzyło w to, co budowaliśmy. Za to jesteśmy ogromnie wdzięczni.

Mimo pasji i ciężkiej pracy naszego zespołu nie udało nam się zbudować stabilnej bazy graczy, która mogłaby długoterminowo utrzymać projekt.

Serwery pozostaną aktywne do 12 marca. Mamy nadzieję, że dołączycie do nas jeszcze raz, aby pokazać swoje wsparcie i rozegrać ostatnie świetne mecze, póki wciąż jest to możliwe.

Zespół przygotowuje także jedną, finalną aktualizację gry. W jej ramach pojawi się nowy Warden, nowa broń, rozwój poziomu konta oraz drzewka umiejętności. Pełne informacje o aktualizacji opublikujemy wkrótce.

Od całego zespołu Wildlight dziękujemy za grę, wsparcie i bycie częścią historii Highguard.

Problemy produkcji miały także podłoże finansowe. Według doniesień projekt był wspierany przez chińskiego giganta technologicznego Tencent. Finansowanie zostało jednak wycofane po tym, jak gra nie osiągnęła wymaganych wyników.

W ostatnich tygodniach liczba aktywnych graczy spadła do bardzo niskiego poziomu, momentami zbliżając się do zaledwie kilkudziesięciu osób jednocześnie. W międzyczasie jeden z technicznych artystów pracujących przy projekcie publicznie opisał również frustrację zespołu po nieudanej premierze.

Ostatecznie Highguard dołączy więc do grona sieciowych produkcji, które zniknęły z rynku niedługo po debiucie. Gracze mają jeszcze kilka dni, aby wrócić do tytułu przed jego całkowitym wyłączeniem.

Źródło:https://insider-gaming.com/highguard-is-being-shut-down-less-than-two-months-after-launch/

