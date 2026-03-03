To koniec Highguard. Błyskawiczne zamknięcie serwerów

Twórcy Highguard poinformowali o tym w oficjalnym komunikacie skierowanym do społeczności graczy:

Dziś dzielimy się trudną wiadomością. Podjęliśmy decyzję o definitywnym zamknięciu Highguard 12 marca.

Od momentu premiery ponad dwa miliony graczy wkroczyło do świata Highguard. Dzieliliście się opiniami, tworzyliście własne materiały i wielu z was wierzyło w to, co budowaliśmy. Za to jesteśmy ogromnie wdzięczni.

Mimo pasji i ciężkiej pracy naszego zespołu nie udało nam się zbudować stabilnej bazy graczy, która mogłaby długoterminowo utrzymać projekt.

Serwery pozostaną aktywne do 12 marca. Mamy nadzieję, że dołączycie do nas jeszcze raz, aby pokazać swoje wsparcie i rozegrać ostatnie świetne mecze, póki wciąż jest to możliwe.

Zespół przygotowuje także jedną, finalną aktualizację gry. W jej ramach pojawi się nowy Warden, nowa broń, rozwój poziomu konta oraz drzewka umiejętności. Pełne informacje o aktualizacji opublikujemy wkrótce.

Od całego zespołu Wildlight dziękujemy za grę, wsparcie i bycie częścią historii Highguard.