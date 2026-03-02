BioShock 2 mógł zaoferować wyjątkowy system, który znacznie wyprzedzał swoje czasu

Twórca wrócił pamięcią do drugiej odsłony BioShocka. Zdradził ciekawostkę o jednym z niewykorzystanych systemów, który miał znaleźć się w grze.
Niewykorzystane pomysły z czasem potrafią wrócić w zupełnie nowej, zaskakującej formie. Jeden z projektantów pracujących przy BioShock 2 ujawnił, że kultowa produkcja mogła zaoferować znacznie bardziej niepokojący system straszenia gracza. Koncepcja ostatecznie nie trafiła do gry, lecz po latach została wykorzystana w zupełnie nowym projekcie twórcy.
BioShock 2 miał zaoferować niezwykłą mechanikę horroru
BioShock 2 zadebiutował w 2010 roku i wprowadził do serii między innymi niezwykle groźne przeciwniczki zwane Big Sisters. Były szybkie, agresywne i potrafiły zaskoczyć, jednak ich pojawienia się w danym momencie rozgrywki były zaplanowane z góry przez twórców. Projektant David Lindsey Pittman zdradził, że podczas produkcji rozważano znacznie bardziej dynamiczny system grozy, który mógł wyprzedzić swoje czasy i zmienić sposób budowania napięcia w grach.
Dawno temu przy BioShock 2 razem z Kentem Hudsonem rozmawialiśmy o stworzeniu dynamicznego systemu strachu związanego z Big Sister, w którym przeciwniczka pojawiałaby się na skraju pola widzenia gracza za każdym razem, gdy tempo gry zaczynało spadać.
W tym samym roku na rynku ukazało się Amnesia: Mroczny obłęd, które zasłynęło z prześladujących gracza potworów reagujących na jego obecność. Gdyby pomysł Pittmana trafił do BioShock 2, gra mogłaby znaleźć się wśród pionierów bardziej nieprzewidywalnych i stale polujących na gracza przeciwników. Ostatecznie jednak zrezygnowano z tej koncepcji, a spotkania z Big Sister pozostały w pełni oskryptowane, przez co bardziej przewidywalne.
Ostatecznie do tego nie doszło i wszystkie pojawienia się Big Sister były zaplanowane z góry. Ten pomysł jednak został ze mną przez wszystkie te lata.
Po ponad dekadzie projektant wreszcie znalazł dla niego zastosowanie. System dynamicznego straszenia trafił do jego nowej gry The Killing Stone, mrocznej karcianki o tematyce okultystycznej, w którym gracz próbuje przechytrzyć samego diabła. Według twórcy mechanika znacząco ożywiła rozgrywkę i wprowadziła element nieprzewidywalności, nawet dla samego zespołu deweloperskiego.
CJ, który jest artystą, oraz Gretchen, inżynier i projektantka, zbudowali system strachu i dodał on poziomowi ogromnej żywotności. Jako twórca gier to niezwykle przyjemne, kiedy coś w twojej własnej produkcji potrafi cię zaskoczyć.
