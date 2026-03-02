BioShock 2 mógł zaoferować wyjątkowy system, który znacznie wyprzedzał swoje czasu

Twórca wrócił pamięcią do drugiej odsłony BioShocka. Zdradził ciekawostkę o jednym z niewykorzystanych systemów, który miał znaleźć się w grze.

Niewykorzystane pomysły z czasem potrafią wrócić w zupełnie nowej, zaskakującej formie. Jeden z projektantów pracujących przy BioShock 2 ujawnił, że kultowa produkcja mogła zaoferować znacznie bardziej niepokojący system straszenia gracza. Koncepcja ostatecznie nie trafiła do gry, lecz po latach została wykorzystana w zupełnie nowym projekcie twórcy.

BioShock 2 miał zaoferować niezwykłą mechanikę horroru

BioShock 2 zadebiutował w 2010 roku i wprowadził do serii między innymi niezwykle groźne przeciwniczki zwane Big Sisters. Były szybkie, agresywne i potrafiły zaskoczyć, jednak ich pojawienia się w danym momencie rozgrywki były zaplanowane z góry przez twórców. Projektant David Lindsey Pittman zdradził, że podczas produkcji rozważano znacznie bardziej dynamiczny system grozy, który mógł wyprzedzić swoje czasy i zmienić sposób budowania napięcia w grach.