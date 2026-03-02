Zaloguj się lub Zarejestruj

BioShock 2 mógł zaoferować wyjątkowy system, który znacznie wyprzedzał swoje czasu

Radosław Krajewski
2026/03/02 08:00
Twórca wrócił pamięcią do drugiej odsłony BioShocka. Zdradził ciekawostkę o jednym z niewykorzystanych systemów, który miał znaleźć się w grze.

Niewykorzystane pomysły z czasem potrafią wrócić w zupełnie nowej, zaskakującej formie. Jeden z projektantów pracujących przy BioShock 2 ujawnił, że kultowa produkcja mogła zaoferować znacznie bardziej niepokojący system straszenia gracza. Koncepcja ostatecznie nie trafiła do gry, lecz po latach została wykorzystana w zupełnie nowym projekcie twórcy.

BioShock 2

BioShock 2 miał zaoferować niezwykłą mechanikę horroru

BioShock 2 zadebiutował w 2010 roku i wprowadził do serii między innymi niezwykle groźne przeciwniczki zwane Big Sisters. Były szybkie, agresywne i potrafiły zaskoczyć, jednak ich pojawienia się w danym momencie rozgrywki były zaplanowane z góry przez twórców. Projektant David Lindsey Pittman zdradził, że podczas produkcji rozważano znacznie bardziej dynamiczny system grozy, który mógł wyprzedzić swoje czasy i zmienić sposób budowania napięcia w grach.

Dawno temu przy BioShock 2 razem z Kentem Hudsonem rozmawialiśmy o stworzeniu dynamicznego systemu strachu związanego z Big Sister, w którym przeciwniczka pojawiałaby się na skraju pola widzenia gracza za każdym razem, gdy tempo gry zaczynało spadać.

W tym samym roku na rynku ukazało się Amnesia: Mroczny obłęd, które zasłynęło z prześladujących gracza potworów reagujących na jego obecność. Gdyby pomysł Pittmana trafił do BioShock 2, gra mogłaby znaleźć się wśród pionierów bardziej nieprzewidywalnych i stale polujących na gracza przeciwników. Ostatecznie jednak zrezygnowano z tej koncepcji, a spotkania z Big Sister pozostały w pełni oskryptowane, przez co bardziej przewidywalne.

Ostatecznie do tego nie doszło i wszystkie pojawienia się Big Sister były zaplanowane z góry. Ten pomysł jednak został ze mną przez wszystkie te lata.

GramTV przedstawia:

Po ponad dekadzie projektant wreszcie znalazł dla niego zastosowanie. System dynamicznego straszenia trafił do jego nowej gry The Killing Stone, mrocznej karcianki o tematyce okultystycznej, w którym gracz próbuje przechytrzyć samego diabła. Według twórcy mechanika znacząco ożywiła rozgrywkę i wprowadziła element nieprzewidywalności, nawet dla samego zespołu deweloperskiego.

CJ, który jest artystą, oraz Gretchen, inżynier i projektantka, zbudowali system strachu i dodał on poziomowi ogromnej żywotności. Jako twórca gier to niezwykle przyjemne, kiedy coś w twojej własnej produkcji potrafi cię zaskoczyć.

Źródło:https://www.gamesradar.com/games/bioshock/bioshock-2-could-have-had-a-big-sister-scare-system-that-was-way-ahead-of-its-time-says-designer-but-hes-finally-using-the-idea-in-his-new-deckbuilder-about-beating-the-devil-it-has-added-so-much-life/

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

