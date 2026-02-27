Highguard na krawędzi. Tencent wycofuje fundusze, w studiu garstka deweloperów

Przyszłość strzelanki pod znakiem zapytania.

Nad ambitnym debiutem studia Wildlight Entertainment zebrały się czarne chmury. Choć twórcy odpowiedzialni w przeszłości za sukces Apex Legends mieli przynieść nową jakość w gatunku strzelanek PvP, rzeczywistość okazała się bezlitosna. Najnowsze doniesienia sugerują, że projekt znajduje się w fazie agonalnej. Problemy deweloperów Highguard Według raportu Jasona Schreiera z Bloomberg, sytuacja w Wildlight Entertainment jest znacznie gorsza, niż oficjalnie przyznaje kierownictwo. Mimo obiecującego startu, liczba graczy Highguard drastycznie spadła, co pociągnęło za sobą lawinę problemów finansowych i kadrowych.

Z relacji byłych pracowników wynika, że za kulisami projektu stał chiński gigant Tencent, który potajemnie finansował produkcję. Współpraca miała jednak zostać nagle przerwana – Tencent rzekomo wycofał finansowanie, ponieważ wskaźniki zaangażowania graczy nie osiągnęły wymaganych poziomów. Mimo zapewnień o „bezpiecznym budżecie”, podczas spotkania 11 lutego ogłoszono, że studiu skończyły się pieniądze. Z pierwotnego, 100-osobowego zespołu, przy grze pozostało mniej niż 20 deweloperów. Odchodzący pracownicy otwarcie mówią o „pysze” kierownictwa, które wierzyło, że sukces Apex Legends uda się powtórzyć bez trudu.

GramTV przedstawia:

Obecnie Highguard jest utrzymywane przy życiu przez minimalny zespół, który stara się realizować zapowiedzianą mapę drogową. Choć twórcy nie ogłosili jeszcze zamknięcia serwerów, drastycznie niska liczba graczy oraz brak wsparcia finansowego od giganta z Chin stawiają przyszłość tytułu pod ogromnym znakiem zapytania. Wildlight Entertainment wciąż wydaje drobne aktualizacje, próbując uniknąć losu takich gier jak Anthem, które zostały porzucone niedługo po premierze. Jednak przy obecnym tempie odpływu graczy i braku funduszy na szeroko zakrojoną kampanię naprawczą, „reanimacja” tytułu wydaje się mało prawdopodobna. Dodajmy, że oficjalne oświadczenie studia w sprawie restrukturyzacji spodziewane jest w nadchodzącym tygodniu. Niestety, na ten moment zarząd unika bezpośrednich odpowiedzi na pytania o rolę Tencentu w upadku projektu, co tylko potęguje niepokój wśród pozostałej jeszcze przy tytule społeczności.