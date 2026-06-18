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Rockstar przegrał ważną batalię. Proces ruszy jeszcze przed premierą GTA 6

Maciej Petryszyn
2026/06/18 15:00
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W natłoku doniesień na temat Grand Theft Auto 6 wielu mogło to umknąć. Niemniej Rockstar ma problemy.

Problemy natury prawnej. A wszystko przez wcześniejszą decyzję o zwolnieniach.

Rockstar Games
Rockstar Games

Rockstar poległ – wszystkie zarzuty byłych pracowników pozostają w mocy

Przypomnijmy, że w październiku 2025 roku Rockstar niespodziewanie zwolnił ponad 30 pracowników z oddziałów w Wielkiej Brytanii i Kanadzie. Co ich łączyło? Wszyscy oni albo byli już członkami związków zawodowych, albo też dążyli do zawiązania takich związków. Zwolnieni zapewniali, że to właśnie ich związkowa działalność była powodem wyrzucenia z pracy, podczas gdy Rockstar odpierał te zarzuty. Do sprawy włączyło się nawet Workers Union of Great Britain, czyli niezależny brytyjski związek zawodowy, który zorganizował protesty przed biurami Rockstara w Londynie i Edynburgu, a potem podjął formalne kroki. W tym samym czasie ponad 200 pracowników firmy dostarczyło listy z żądaniem przywrócenia byłych kolegów do pracy.

Niedawno doszło w tej sprawie do wstępnych przesłuchań przed brytyjskim trybunałem pracy. Rockstar dążył przy tym do zawężenia zakresu nadchodzącego procesu, domagając się wykreślenia zarzutów związanych z rzekomym tworzeniem czarnych list, które miały być formą dyskryminacji poszczególnych osób. Niemniej starania te spełzły na niczym, a starania studia odpowiedzialnego za serie GTA i RDR zostały oddalone. To oznacza, że wszystkie roszczenia 31 zwolnionych osób pozostają w mocy i przy wsparciu IWGB trafią na sądową wokandę. Sam proces rozpocznie się już 10 września i potrwa do 15 października. To oznacza, że zakończy się na nieco ponad miesiąc przed wyczekiwaną premierą Grand Theft Auto 6.

W swoim oświadczeniu jedna ze zwolnionych przez Rockstar pracownic, Ellie Dunstan, przyznała:

To orzeczenie to dla nas wielka chwila. Rockstar myślał, że może kontrolować narrację. Mylą się i nie możemy się doczekać, aby to udowodnić. Nasza sprawa zostanie teraz wysłuchana w pełnym zakresie i poddana próbie, tak jak powinno to mieć miejsce. Świat będzie mógł na własne oczy zobaczyć dowody na to, co wydarzyło się w zeszłym październiku.

Kochaliśmy naszą pracę w Rockstar. Utrata naszej pasji, naszych współpracowników i naszych dochodów w mgnieniu oka była druzgocąca, a kierownictwo firmy od tamtego czasu traktuje nas z pogardą, odmawiając nam prawa do apelacji czy odpowiedzi na podstawowe wnioski o udostępnienie dowodów. Po miesiącach walki o to, by nasz głos został usłyszany, jest to moment na świętowanie. Ten wyrok pokazuje, że nawet w starciu z firmą dysponującą zasobami Rockstara, pracownicy mogą stanąć ramię w ramię i domagać się odpowiedzialności.

Ta walka od zawsze dotyczyła czegoś więcej niż tylko naszej własnej sytuacji – chodzi w niej o upewnienie się, że pracownicy w całej branży gier i poza nią mają prawo stać razem, głośno mówić o problemach i organizować się na rzecz sprawiedliwszego sektora.

GramTV przedstawia:

Źródło:https://www.pcgamer.com/gaming-industry/rockstar-faces-legal-setback-as-uk-tribunal-allows-its-fired-workers-to-bring-every-one-of-their-union-busting-allegations-to-trial/

Tagi:

News
Rockstar
Rockstar Games
pozew
prawo
sąd
związki zawodowe
pracownicy
Związek
IWGB
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112