Rockstar przegrał ważną batalię. Proces ruszy jeszcze przed premierą GTA 6

Problemy natury prawnej. A wszystko przez wcześniejszą decyzję o zwolnieniach.

Rockstar poległ – wszystkie zarzuty byłych pracowników pozostają w mocy

Przypomnijmy, że w październiku 2025 roku Rockstar niespodziewanie zwolnił ponad 30 pracowników z oddziałów w Wielkiej Brytanii i Kanadzie. Co ich łączyło? Wszyscy oni albo byli już członkami związków zawodowych, albo też dążyli do zawiązania takich związków. Zwolnieni zapewniali, że to właśnie ich związkowa działalność była powodem wyrzucenia z pracy, podczas gdy Rockstar odpierał te zarzuty. Do sprawy włączyło się nawet Workers Union of Great Britain, czyli niezależny brytyjski związek zawodowy, który zorganizował protesty przed biurami Rockstara w Londynie i Edynburgu, a potem podjął formalne kroki. W tym samym czasie ponad 200 pracowników firmy dostarczyło listy z żądaniem przywrócenia byłych kolegów do pracy.

Niedawno doszło w tej sprawie do wstępnych przesłuchań przed brytyjskim trybunałem pracy. Rockstar dążył przy tym do zawężenia zakresu nadchodzącego procesu, domagając się wykreślenia zarzutów związanych z rzekomym tworzeniem czarnych list, które miały być formą dyskryminacji poszczególnych osób. Niemniej starania te spełzły na niczym, a starania studia odpowiedzialnego za serie GTA i RDR zostały oddalone. To oznacza, że wszystkie roszczenia 31 zwolnionych osób pozostają w mocy i przy wsparciu IWGB trafią na sądową wokandę. Sam proces rozpocznie się już 10 września i potrwa do 15 października. To oznacza, że zakończy się na nieco ponad miesiąc przed wyczekiwaną premierą Grand Theft Auto 6.

W swoim oświadczeniu jedna ze zwolnionych przez Rockstar pracownic, Ellie Dunstan, przyznała: