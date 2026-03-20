Crimson Desert z potężną łatką dzień po premierze. Aż 3,1 GB zmian od Pearl Abyss

Mikołaj Berlik
2026/03/20 08:35
Oto, co przygotowali deweloperzy.

Długo wyczekiwany Crimson Desert od studia Pearl Abyss zadebiutował dzisiaj na wszystkich platformach. Premierze towarzyszy Day-1 patch o rozmiarze 3,1 GB, który koncentruje się na szlifowaniu rozgrywki, poprawie wydajności oraz balansie walki.

Crimson Desert
Crimson Desert

Crimson Desert – co nowego?

Deweloperzy postanowili ułatwić graczom rozgrywkę. Na początku rozdziału 3 dodano specjalne zadanie instruktażowe, które wyjaśnia działanie Abyss Gears. Wyeliminowano krytyczne błędy, które uniemożliwiały postęp w niektórych misjach. Skrócono też czas potrzebny na przewijanie obejrzanych już wcześniej przerywników filmowych.

Pearl Abyss wsłuchało się w głosy z testów i wprowadziło istotne korekty w starciach:

  • Usunięto ataki typu „instant-kill” u niedźwiedzi i dostosowano ich ogólne obrażenia.
  • Po śmierci w trakcie walki z jednym z bossów w rozdziale 4, gracze nie muszą już powtarzać sekcji z zagadką.
  • Trudność sekwencji Quick Time Event podczas pochwycenia przez wroga będzie teraz rosła stopniowo, zależnie od tego, ile razy zostaliśmy złapani.
  • Dodano nowe ciosy kończące i kontynuacje ataków dla takich postaci jak Kliff, Damiane czy Oongka.

Aktualizacja Day-1 ulepszyła immersję i realizm zachowań w świecie gry:

  • Poprawiono dialogi, głosy i reakcje NPC oraz zwierząt, aby lepiej pasowały do sytuacji.
  • Naprawiono błędy w synchronizacji ruchu warg oraz wyeliminowano przenikanie się modeli.
  • Usunięto błędy w nietypowych interakcjach z mieszkańcami świata i fauną.

Nie zabrakło oczywiście poprawek w kwestii optymalizacji oraz quality of life:

  • Wprowadzono liczne zmiany mające poprawić wydajność na PC i konsolach oraz naprawiono błędy powodujące zawieszanie się gry.
  • Odświeżono menu umiejętności, rozdzielając nazwy i opisy skilli według typu broni. Poprawiono też system Housing (budowanie/mieszkanie).
  • Poprawiono jakość tłumaczeń we wszystkich dostępnych językach.

Na koniec przypomnijmy, że Crimson Desert zadebiutowało na PC, Xbox Series X/S i PlayStation 5. Zachęcamy do zapoznania się z naszą recenzją gry, gdzie tytuł otrzymał notę 8 na 10. Po premierze gry nawet na ponad 400 godzin akcje studia Pearl Abyss mocno spadły, a to ze względu na mieszane przyjęcie nowości.

Źródło:https://www.dsogaming.com/patches/crimson-desert-day-1-update-is-3-1gb-full-patch-notes/

Mikołaj Berlik
