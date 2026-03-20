Crimson Desert z potężną łatką dzień po premierze. Aż 3,1 GB zmian od Pearl Abyss

Długo wyczekiwany Crimson Desert od studia Pearl Abyss zadebiutował dzisiaj na wszystkich platformach. Premierze towarzyszy Day-1 patch o rozmiarze 3,1 GB, który koncentruje się na szlifowaniu rozgrywki, poprawie wydajności oraz balansie walki.
Crimson Desert – co nowego?
Deweloperzy postanowili ułatwić graczom rozgrywkę. Na początku rozdziału 3 dodano specjalne zadanie instruktażowe, które wyjaśnia działanie Abyss Gears. Wyeliminowano krytyczne błędy, które uniemożliwiały postęp w niektórych misjach. Skrócono też czas potrzebny na przewijanie obejrzanych już wcześniej przerywników filmowych.
Pearl Abyss wsłuchało się w głosy z testów i wprowadziło istotne korekty w starciach:
Usunięto ataki typu „instant-kill” u niedźwiedzi i dostosowano ich ogólne obrażenia.
Po śmierci w trakcie walki z jednym z bossów w rozdziale 4, gracze nie muszą już powtarzać sekcji z zagadką.
Trudność sekwencji Quick Time Event podczas pochwycenia przez wroga będzie teraz rosła stopniowo, zależnie od tego, ile razy zostaliśmy złapani.
Dodano nowe ciosy kończące i kontynuacje ataków dla takich postaci jak Kliff, Damiane czy Oongka.
Aktualizacja Day-1 ulepszyła immersję i realizm zachowań w świecie gry:
Poprawiono dialogi, głosy i reakcje NPC oraz zwierząt, aby lepiej pasowały do sytuacji.
Naprawiono błędy w synchronizacji ruchu warg oraz wyeliminowano przenikanie się modeli.
Usunięto błędy w nietypowych interakcjach z mieszkańcami świata i fauną.
Nie zabrakło oczywiście poprawek w kwestii optymalizacji oraz quality of life:
Wprowadzono liczne zmiany mające poprawić wydajność na PC i konsolach oraz naprawiono błędy powodujące zawieszanie się gry.
Odświeżono menu umiejętności, rozdzielając nazwy i opisy skilli według typu broni. Poprawiono też system Housing (budowanie/mieszkanie).
Poprawiono jakość tłumaczeń we wszystkich dostępnych językach.
