Crimson Desert z potężną łatką dzień po premierze. Aż 3,1 GB zmian od Pearl Abyss

Długo wyczekiwany Crimson Desert od studia Pearl Abyss zadebiutował dzisiaj na wszystkich platformach. Premierze towarzyszy Day-1 patch o rozmiarze 3,1 GB, który koncentruje się na szlifowaniu rozgrywki, poprawie wydajności oraz balansie walki.

Crimson Desert – co nowego?

Deweloperzy postanowili ułatwić graczom rozgrywkę. Na początku rozdziału 3 dodano specjalne zadanie instruktażowe, które wyjaśnia działanie Abyss Gears. Wyeliminowano krytyczne błędy, które uniemożliwiały postęp w niektórych misjach. Skrócono też czas potrzebny na przewijanie obejrzanych już wcześniej przerywników filmowych.