Nowe oświadczenie studia Competition Company. Rennsport rozpoczyna wielką odbudowę

Twórcy Rennsport się nie poddają i przedstawiają solidne plany wobec chłodno przyjętej gry wyścigowej.

Studio Competition Company potwierdziło, że pierwsza duża aktualizacja i pakiet DLC w 2026 roku mają zadebiutować w Rennsport jeszcze w maju. Twórcy zapowiadają nie tylko nowe samochody i trasy, ale także gruntownie przebudowaną sztuczną inteligencję przeciwników oraz znaczącą obniżkę ceny gry. Obecny rok ma być nowym startem dla gry, po bardzo chłodnym przyjęciu. My również rozczarowaliśmy się tą produkcją o czym możecie przeczytać w naszej recenzji. Duże plany wobec Rennsport Już w lutym deweloperzy przedstawili rozbudowaną roadmapę rozwoju Rennsport, w której zapowiedziano nowe dodatki, wsparcie dla modów, poprawki AI oraz zmiany w modelu sprzedaży. Pierwotnie aktualizacja miała ukazać się w marcu, jednak prace zostały opóźnione po rozstaniu studia z firmą Nacon, odpowiadającym za konsolowe wydania gry. W nowym komunikacie Competition Company poinformowało, że maj pozostaje docelowym terminem premiery aktualizacji, choć konkretna data nadal nie została ujawniona.

Jedną z największych zmian będzie obniżka ceny Deluxe Edition. Edycja otrzyma aż 45-procentową zniżkę, dzięki czemu jej cena spadnie do 38,49 euro. Pakiet zawiera wszystkie płatne dodatki wydane do września, w tym Endurance Classics Part 1 oraz Touring Classics Part 1. Twórcy wyjaśnili jednocześnie, dlaczego standardowa wersja gry nie zostanie przeceniona w tym samym czasie. Powodem mają być ograniczenia cyfrowych sklepów związane z częstotliwością zmian cen. Standard Edition pozostanie więc tymczasowo w regularnej cenie, ale po zakończeniu okresu blokady otrzyma 50-procentową promocję przez 14 dni. Jak tłumaczą deweloperzy, jest to część strategii mającej utrzymać widoczność gry w sklepach cyfrowych. Według Competition Company algorytmy platform sprzedażowych mocno promują przecenione produkcje, dlatego rotacyjny system promocji ma pomóc w docieraniu do nowych graczy i stopniowym budowaniu społeczności. Największą uwagę fanów przyciąga jednak przebudowa sztucznej inteligencji przeciwników. Od premiery Rennsport AI była jedną z najczęściej krytykowanych części gry. Gracze narzekali na chaotyczne zachowanie komputerowych kierowców, nieprzewidywalne reakcje i problemy z zachowaniem odpowiedniej linii jazdy. Competition Company twierdzi, że obecny system został praktycznie usunięty i zbudowany od podstaw na nowo. Nadchodząca aktualizacja ma wprowadzić pierwszą wersję nowej sztucznej inteligencji, która będzie później dalej rozwijana.

Studio potwierdziło również, że pracuje nad oficjalnym wsparciem modów dla Rennsport. Deweloperzy przyznają, że społeczność od dawna domaga się takiej funkcji, ale wdrożenie jej wymaga dużych nakładów pracy oraz odpowiednich zabezpieczeń, szczególnie w kontekście wersji PC i konsolowych. W maju ma pojawić się także wyczekiwany pakiet DLC Endurance Classics Part 1. Dodatek wprowadzi legendarne maszyny wyścigowe, takie jak Porsche 911 GT1, Mercedes-Benz CLK LM, Porsche 956 oraz Peugeot 9X8 EVO. Wraz z nimi do gry trafi także legendarny tor Circuit de la Sarthe. Nowe oświadczenie Competition Company ma również uspokoić społeczność, która w ostatnich miesiącach coraz mocniej obawiała się o przyszłość projektu. Rennsport zmagało się z licznymi problemami podczas produkcji, od kontrowersji związanych z kodem rFactor 2, przez brak regularnych aktualizacji, aż po problemy finansowe Naconu. Twórcy przyznali, że społeczność zasługuje na lepszą komunikację i bardziej stabilny rozwój gry. Jednocześnie podkreślili, że przejście na samodzielne wydawanie Rennsport ma w przyszłości zapewnić większą elastyczność oraz szybsze wdrażanie aktualizacji. Sytuacja gry pozostaje jednak trudna. Produkcja od początku 2026 roku nie otrzymała żadnej większej aktualizacji, a liczba aktywnych graczy stale spada. Według danych SteamDB w ciągu ostatnich 24 godzin Rennsport uruchomiło jedynie 36 użytkowników. Problemy techniczne również odbiły się na reputacji symulatora. Gracze od dawna wskazują na niestabilną wydajność, przycinającą się grafikę oraz niedopracowane AI jako największe bolączki gry. Mimo to Competition Company przekonuje, że 2026 rok ma być dla Rennsport początkiem odbudowy. Poza wspomnianym DLC studio planuje także darmowe dodatki, w tym tory WeatherTech Raceway Laguna Seca i Sebring International Raceway oraz nowy samochód Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport. Jeszcze wcześniej do gry ma trafić kolejna darmowa aktualizacja zawierająca między innymi koncepcyjny Hyundai N Vision 74, tor Kuala Lumpur oraz dodatkowe konfiguracje tras dla Fuji Speedway i Road Atlanta.