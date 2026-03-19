Crimson Desert to moloch nawet na 400 godzin? Ukończenie gry może zająć mnóstwo czasu

Radosław Krajewski
2026/03/19 13:50
Luźna gierka do grania akurat do czasu premiery Grand Theft Auto 6.

W sieci pojawiły się już pierwsze recenzje Crimson Desert, które w większości dalekie są od zachwytów. Gra zbiera oceny rzędu 7-8/10, a nie brakuje nawet 9, czy 10, ale też wielu recenzentów narzeka na te same elementy, jak sterowanie, powtarzalność zadań, skomplikowane mechaniki, czy źle zbalansowany poziom trudności. Mimo wszystko dotychczasowe oceny wpłynęły na duży spadek kursu akcji Pearl Abyss podczas porannej sesji na giełdzie. Jednak wśród najczęściej wymienianych plusów jest otwarty świat i mnogość aktywności. Problem w tym, że dla niektórych może być to wada i niektórzy recenzenci, pomimo spędzeniu w grze ponad 200 godzin i tak dalecy są od jej ukończenia.

Crimson Desert – pełne ukończenie gry zajmie nawet 400 godzin, a może i więcej

Jeden z recenzentów, Blaine Smith, podzielił się swoimi doświadczeniami po 205 godzinach spędzonych w świecie gry. Pomimo tak ogromnego czasu, który zainwestował już w grze, nadal nie czuje, że zbliża się do końca przygody. Udostępniona przez niego mapa jasno pokazuje skalę projektu. Duża część świata wciąż pozostaje nieodkryta, co sugeruje, że pełne ukończenie może wymagać około 400 godzin, a może nawet i więcej.

Smith dokładnie przeanalizował swoje postępy, dzieląc mapę na kilka stref aktywności. Obszary niemal ukończone nie stanowią nawet połowy całości. Znaczna część to miejsca, w których rozpoczęto zadania, ale ich nie dokończono. Największą powierzchnię zajmują jednak regiony, których jeszcze nie odwiedził.

To jest mapa Crimson Desert, właściwie prawie cała.

Niebieski oznacza obszary, w których ukończyłem ponad 90 procent zadań.

Pomarańczowy to miejsca, gdzie zacząłem wykonywać zadania.

Czerwony to regiony, których jeszcze nie odkryłem.

To wszystko po 205 godzinach gry. Crimson Desert jest jedną z największych gier, jakie kiedykolwiek powstały, jeśli nie największą.

Smith w kolejnym wpisie dodał, że w obszarach na niebiesko wykonał tylko wszystkie fabularne zadania frakcji. Gdyby wliczyć w to pomniejsze zlecenia typu fedex, to cały ten obszar nadal byłby na pomarańczowo.

Powinienem chyba dodać, że mam na myśli konkretne zadania. Zadania frakcji z fabułą i postaciami.

Jeśli chodzi o cele w stylu „przynieś” to cała lewa strona mapy byłaby pomarańczowa lol

Skala projektu budzi jednak mieszane reakcje. Z jednej strony pojawia się zachwyt nad ambicjami twórców, z drugiej rosną obawy o jakość zawartości. Część graczy już teraz wskazuje na wysokie ryzyko powtarzalności i zmęczenia rozgrywką przy tak ogromnym świecie.

Warto jednak zaznaczyć, że w sieci nie brakuje recenzji, w których napisano, że główny wątek można ukończyć w około 90-100 godzin. Tym samym gracze, którzy będą chcieli zaliczyć wszystkie zadania, a także odwiedzić każdy skrawek mapy i spróbować swoich sił we wszystkich aktywnościach pobocznych, będą mogli spędzić przy Crimson Desert czterokrotnie więcej czasu.

Przypomnijmy, że Crimson Desert zadebiutuje już jutro, czyli 19 marca o godzinie 23:00 czasu polskiego. Gra dostępna będzie na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S.

dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 14:47

19 marca to dzisiaj. Ale obstawiam że tekst powstał wcześniej? 

Pytanie do recenzenta czy to jest świat który masz czyścić ikona po ikonie. Czy świat w którym masz być. 

Bo może podejście tych ludzi jest złe. W tym świecie masz istnieć. I reagować na to co jest na około. I iść gdzie cię wzrok zabierze.

A nie czyścić jak sernik babci z patelni. Kawałek po kawałku. 




