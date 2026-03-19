Crimson Desert to moloch nawet na 400 godzin? Ukończenie gry może zająć mnóstwo czasu

W sieci pojawiły się już pierwsze recenzje Crimson Desert, które w większości dalekie są od zachwytów. Gra zbiera oceny rzędu 7-8/10, a nie brakuje nawet 9, czy 10, ale też wielu recenzentów narzeka na te same elementy, jak sterowanie, powtarzalność zadań, skomplikowane mechaniki, czy źle zbalansowany poziom trudności. Mimo wszystko dotychczasowe oceny wpłynęły na duży spadek kursu akcji Pearl Abyss podczas porannej sesji na giełdzie. Jednak wśród najczęściej wymienianych plusów jest otwarty świat i mnogość aktywności. Problem w tym, że dla niektórych może być to wada i niektórzy recenzenci, pomimo spędzeniu w grze ponad 200 godzin i tak dalecy są od jej ukończenia.

Crimson Desert – pełne ukończenie gry zajmie nawet 400 godzin, a może i więcej

Jeden z recenzentów, Blaine Smith, podzielił się swoimi doświadczeniami po 205 godzinach spędzonych w świecie gry. Pomimo tak ogromnego czasu, który zainwestował już w grze, nadal nie czuje, że zbliża się do końca przygody. Udostępniona przez niego mapa jasno pokazuje skalę projektu. Duża część świata wciąż pozostaje nieodkryta, co sugeruje, że pełne ukończenie może wymagać około 400 godzin, a może nawet i więcej.